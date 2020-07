PRO TV lansează o nouă emisiune. Show-ul "Falsez pentru tine" începe sâmbătă de la 23:00

PRO TV invită unii dintre cei mai cunoscuți artiști să își testeze intuiția la "Falsez pentru tine", cel mai nou show de muzică și mister prezentat de Mihai Bobonete.

Poate un cântăreț celebru să își dea seama dacă o persoană are voce sau falsează doar după felul în care arată? Vom afla în fiecare sâmbătă, din 18 iulie, de la ora 23:00.

Săptămâna aceasta, Damian Drăghici este cel care va trebui să analizeze ca un adevărat detectiv opt concurenți aflați pe scenă, pentru a descoperi cine are voce și cine falsează, însă fără ca aceștia să cânte. ”Eu cred că ea chiar cântă cu vocea. Asta e ceea ce simt prin natura firii mele și a ADN-ului meu – eu care am legătură cu mama Omida și sunt niște telepatii speciale care mi se dau. Pe timpuri, eu am fost vrăjitor!”, spune Damian Drăghici, încercând să-și dea seama dacă persoana din fața lui are voce sau nu. În fiecare rundă, invitatul elimină concurenții despre care crede că nu poate cânta, iar totul va fi dezvăluit la final: a ales un concurent cu voce sau a fost păcălit de un falsor?

Pro TV

Anna Lesko, Monica Anghel, Gojira și Răzvan Fodor, cei patru consilieri ai show-ului, vor încerca să-l ajute pe Damian să afle adevărul. Telespectatorii vor afla dacă invitatul special a făcut alegeri bune până la final într-un duet de excepție între concurentul finalist și cântărețul celebru. Dacă nu, se vor amuza de o performanță deloc reușită între artist și falsor. Concurentul care reușește să-i păcălească pleacă acasă cu 10.000 de lei și titlul de ”cel mai bun falsor” al ediției. Dacă invitatul reușește să declare câștigător un concurent care chiar are voce, acesta câștigă o piesă produsă în studiourile HaHaHa Production.

Cu umorul său caracteristic, Mihai Bobonete îi va încuraja pe cei patru consilieri: Anna Lesko, Monica Anghel, Gojira și Răzvan Fodor să-și spună părerea, pentru a ajuta fiecare invitat special să descopere care dintre concurenții de pe scenă are, într-adevăr, voce și care falsează.