Prințul Harry și Meghan Markle, îmbrățișați cu foc de un băiețel, în Australia

Ducele şi ducesa de Sussex au fost aşteptaţi de zeci de copii pe aeroportul din Dubbo. Unul dintre aceştia, un băieţel de 5 ani pe nume Luke, l-a îmbrăţişat pe Harry şi a părut că nu vrea să se mai dezlipească de el. I-a mângâiat barba şi s-a agăţat apoi de gâtul lui Meghan. Însă tot Harry i s-a părut irezistibil. L-a mângâiat pe cap şi cu greu s-a desprins de perechea regală.

Mai târziu, Harry şi Meghan au trebuit să facă față unei ploi torenţiale, care s-a pornit chiar înainte de un discurs al prinţului. Regiunea respectivă tocmai traversase o perioadă îndelungată de secetă, aşa că primarul le-a mulţumit celor doi că au adus cu ei vremea englezească.

Watch the moment the Duchess of Sussex steps up to save her husband from getting soaked as he speaks to residents of drought-hit New South Wales.

