Prinţul George, prinţesa Charlotte şi prinţul Louis apar zâmbitori într-o fotografie. Ce mesaj au transmis de sărbători

"Vă dorim tuturor un Crăciun foarte fericit, din partea familiei noastre pentru a voastră! W & C", se arată în postare.

Portretul a fost publicat în dimineaţa de Crăciun şi vine după ce familia a participat la concertul de Crăciun de la Westminster Abbey, relatează Daily Mail.

Wishing everyone a very Merry Christmas, from our family to yours! W & C

???? Josh Shinner pic.twitter.com/7qyMlMTvVG