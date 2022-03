Primul mesaj transmis de Jada Pinkett Smith după ce soțul ei l-a lovit pe Chris Rock, la Gala Oscar

Actrița a publicat un mesaj pe Instagram în care spune: „Este o perioadă a vindecării. Iar eu sunt aici pentru asta!”

Mesajul ei vine la câteva ore după ce Will a publicat un mesaj în scris, tot pe Instagram, în care îi cere scuze lui Chris Rock și spune că „violența în toate formele ei este distructivă”.

„Violenţa în toate formele ei este otrăvitoare şi distructivă. Comportamentul meu din seara Premiilor Academiei a fost inacceptabil şi impardonabil. Glumele pe seama mea fac parte din slujbă, dar o glumă despre starea medicală a Jadei a fost prea mult pentru mine şi am reacţionat emoţional”, a scris Smith. „Aş dori să-ţi cer scuze în mod public, Chris. Am fost deplasat şi am greșit. Sunt jenat şi acţiunile mele nu arată omul care vreau să fiu. Nu există loc pentru violenţă într-o lume a iubirii şi bunătăţii”, a transmis Will Smith.

„Aş dori, de asemenea, să-mi cer scuze Academiei, producătorilor emisiunii, tuturor participanţilor şi tuturor celor care urmăresc, din întreaga lume. Aş dori să-mi cer scuze familiei Williams şi familiei mele, fanilor ‘King Richard’. Regret profund că acest comportament al meu a pătat ceea ce a fost o incursiune extraordinară pentru noi toţi. Încerc să-mi revin”, a continuat actorul.

Will Smith has apologized for slapping Chris Rock during the Oscars on Sunday after the comedian joked about Smith's wife, actress Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith, who has shaved her head, suffers from hair loss due to the autoimmune disease alopecia. https://t.co/sbqxQRVNcD pic.twitter.com/ZSOwHs8XXI