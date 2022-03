Wil Smith și-a cerut scuze în scris pentru palma dată lui Chris Rock. „Sunt jenat”

StirilePROTV

Will Smith şi-a cerut scuze pentru a doua oară după ce l-a pălmuit pe Chris Rock pe scena Premiilor Oscar, duminică seară. „Comportamentul meu din seara Premiilor Academiei a fost inacceptabil şi impardonabil” a scris actorul pe Instagram.

„Violenţa în toate formele ei este otrăvitoare şi distructivă. Comportamentul meu din seara Premiilor Academiei a fost inacceptabil şi impardonabil. Glumele pe seama mea fac parte din slujbă, dar o glumă despre starea medicală a Jadei a fost prea mult pentru mine şi am reacţionat emoţional”, a scris Smith. „Aş dori să-ţi cer scuze în mod public, Chris. Am fost deplasat şi am greșit. Sunt jenat şi acţiunile mele nu arată omul care vreau să fiu. Nu există loc pentru violenţă într-o lume a iubirii şi bunătăţii”.

Will Smith a adăugat: „Aş dori, de asemenea, să-mi cer scuze Academiei, producătorilor emisiunii, tuturor participanţilor şi tuturor celor care urmăresc, din întreaga lume. Aş dori să-mi cer scuze familiei Williams şi familiei mele, fanilor 'King Richard'. Regret profund că acest comportament al meu a pătat ceea ce a fost o incursiune extraordinară pentru noi toţi. Încerc să-mi revin”.