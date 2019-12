Primul interviu cu Dragoș după ce a câștigat Vocea României. Ce va face cu 100.000 euro

Dragoș Moldovan, câştigătorul marelui premiu Vocea României, a fost în studiul Știrilor Pro TV, unde a povestit emoțiile prin care a trăit vineri seara.

Patru concurenți s-au duelat la Vocea României pentru a pune mâna pe trofeu și pe marele premiu de 100.000 de euro.

După o luptă în care au folosit ce au mai de preț - talentul, telespectatorii au fost cei care au ales câștigătorul. A adunat cele mai multe voturi Dragoș Moldovan, cel despre care antrenorul lui, Tudor Chirilă, spunea încă de la început că are "o voce specială, care taie ca un laser și mângâie ca o pană".

Dragoș spune că și acum simte oboseala care s-a acumulat în ultima perioadă: ”Sunt obosit, încă. A fost o perioadă foarte lungă, cu foarte multă muncă. Aseară ziceam că până dimineață o să-mi ajungă timpul, dar încă am nevoie de timp ca să mă liniștesc, să-mi dau seama ce tocmai s-a întâmplat.”

Rockerul care a câștigat voturile românilor spune că toți finaliștii au fost ”extraordinar de buni” și că oricare dinre ei ar fi putut să câștige.

”Din punctul de vedere al competiției, mi se pare că a fost o competiție destul de puternică, deoarece toți 3 finaliștii care au fost alături de mine în finală au fost foarte buni. După părerea mea au fost extraordinari de buni, oricare dintre ei ar fi putut fi Vocea României. Iar emisiunea...adică momentul mi s-a părut că a trecut foarte repede, poate cele 3..4 ore parcă au trecut într-o oră.” - a spus el într-un interviu acordat Știrile Pro TV.

De altfel, oboseala s-a simțit atît de mult la Dragoș încât .. a început să vorbească în somn, spunând ”mulțumesc” inclusiv după ce a ajuns acasă cu marele premiu.

Dragoș: ”Am reușit să ațipesc. Din ce am auzit, am vorbit toată noaptea.”

Andreea Marinescu: Ce ziceai?

Dragoș: ”Mulțumesc. Că mi-a intrat în reflex și am repetat .. mulțumesc”.

Dragoș Moldovan, câștigătorul trofeului Vocea României, spune că atunci când s-a decis să participe la concurs nu a făcut-o cu un gând anume și nu a avut mari așteptări.

”Când am ales să particip, am ales să particip fără nicio așteptare și așa am mers până aseară, în momentul în care am rămas doar eu și Andi și am auzit numele. În continuare nu-mi făceam nicio așteptare, pentru că am vrut doar să dau niște momente cât mai bune și sper că am reușit”.

Cât despre cei 100.000 de euro, valoarea marelui premiu Vocea României, Dragoș Moldovan spune că încă nu știe ce să facă cu ei, însă probabil îi va investi în viitoarea carieră a sa de muzician.

”Acest premiu îl voi pune probabil pe dulap lângă alte cupe. Cu banii nu știu încă ce voi face, am tot primit această întrebare. Neavând această sumă niciodată nu mi-am imaginat ce aș face cu atâția bani. Probabil că îi voi investi în carieră și în .. mine.” - a mai spus Dragoș Moldovan.