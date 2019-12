Cine sunt finaliștii sezonului 9 Vocea României. VIDEO cu momentele din semifinală

Cei opt semifinaliști Vocea României i-au încântat vineri seară pe cei de acasă și au demonstrat că au calități vocale incredibile.

Concurenții au transmis prin momentele lor bucuria de cânta și au dat totul pe scenă pentru a-i convinge pe telespectatori că merită să meargă în marea finală.

Românii și-au ales favoriții, iar în urma voturilor, cei patru finaliști ai sezonului sunt: Dragoș Moldovan, din echipa Tudor, Andi Țolea, din echipa Smiley, Jasmina Răsădean, din echipa Irina și Elena Bozian, din echipa Brenciu. Aceștia vor lupta vinerea viitoare pentru titlul de Vocea României 2019 și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Concurenții au interpretat melodii puternice, extrem de cunoscute, precum: Forever Young, Angels, Who wants to live forever, Always, Oficial îmi merge bine sau Lume, lume și i-au bucurat pe toți cei care au urmărit spectacolul vocilor live.

Vineri, 20 decembrie, de la 20:30, patru concurenți cu voci excepționale, care au cucerit deja antrenorii și publicul vor avea ultima reprezentație în lupta pentru marele premiu. Dragoș, Andi, Jasmina și Elena încep repetițiile pentru finala Vocea României și sunt hotărâți să-i convingă pe cei de acasă că merită să câștige sezonul 9.