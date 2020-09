Primetime Emmy 2020. Lista principalelor trofee atribuite în gala transmisă online

Cea de-a 72-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, a fost dominată de producţiile ''Schitt's Creek'', ''Succession'' şi ''Watchmen''.

Lista celor mai importante trofee atribuite duminică seară la Los Angeles

Cel mai bun serial dramatic - ''Succession'' (HBO)

Cel mai bun serial de comedie - ''Schitt's Creek'' (Pop TV/Netflix)

Cea mai bună miniserie TV - ''Watchmen'' (HBO)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Eugene Levy (''Schitt's Creek'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Catherine O'Hara (''Schitt's Creek'')

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Jeremy Strong (''Succession'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Zendaya (''Euphoria'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Dan Levy (''Schitt's Creek'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Annie Murphy (''Schitt's Creek'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Billy Crudup (''The Morning Show'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Julia Garner (''Ozark'')

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Mark Ruffalo (''I Know This Much Is True'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Regina King (''Watchmen'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Yahya Abdul-Mateen II (''Watchmen'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Uzo Aduba (''Mrs. America'')

Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Andrew Cividino şi Daniel Levy ("Schitt's Creek'')

Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Andrij Parekh ("Succession'')

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Maria Schrader ("Unorthodox")

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Jesse Armstrong ("Succession")

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Daniel Levy ("Schitt's Creek")

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Damon Lindelof şi Cord Jefferson ("Watchmen").

Ceremonia de decernare a premiilor Emmy a fost transmisă în direct, online

Fără covor roşu, fără celebrităţi în ţinute de gală şi fără "Game of Thrones": cea de-a 72-a ediţie a premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, s-a desfăşurat duminică în cadrul unui show 100% virtual, o premieră la Hollywood de la debutul pandemiei, transmite vineri AFP.

Coronavirusul a bulversat în ultimele şase luni industria divertismentului, iar toate filmările au fost anulate sau amânate în California pe perioada măsurilor de închidere şi izolare.

În faţa unei săli goale, comedianul Jimmy Kimmel a prezenta Gala Premiilor Emmy, iar actorii, regizorii şi producătorii nominalizaţi au aştepta cu emoţie să afle numele laureaţilor din acest an din confortul salonului sau al camerei de zi, la domiciliul fiecăruia.

Iar pentru a face ca acest exerciţiu să pară un pic mai "periculos", cei aproximativ 130 de candidaţi la premii din acest an au fost invitaţi să renunţe la rochiile de seară şi la smoking în favoarea pijamalelor.