Prima poză clară cu bebelușul lui Kim Kardashian. Detaliul observat de fani

Kim Kardashian a publicat o fotografie înduioșătoare cu fiul său Psalm West.

Este prima imagine clară a celui mai mic membru al familiei Kardashian-West, iar fanii au observat că micuțul este adorabil, așa cum au menționat miile de fani ai vedetei, în comentariile lăsate pe Instagram.

Vezi cum arată Psalm West în galeria foto a acestui articol



Prima fotografie cu Psalm West a fost publicată în urmă cu o lună, înfățișându-l pe bebeluș în pătuț. De această dată, Kim a postat o poză clară cu micuțul Psalm dormind, iar complimentele fanilor nu au întârziat să apară.

Cuplul Kardashian - West mai are trei copii: două fiice – North West, în vârstă de cinci ani, și Chicago West, care are 1 an și 6 luni, și un fiu – Saint West, în vârstă de trei ani, scrie Daily Mail.