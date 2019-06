Kim Kardashian a întors toate privirile pe stradă după ce a ieșit într-o ținută extrem de provocatoare să ia prânzul cu sora ei Khloe, sâmbătă.

Vedeta de 38 de ani a purtat o ținută crem din cap până în picioare, optând pentru un body extrem de decoltat în zona bustului, pe sub care nu a purtat sutien.

Cele două surori au luat prânzul la un local din Los Angeles și totodată filmau câteva scene pentru show-ul lor - Keeping Up With The Kardashians, relatează presa tabloidă.