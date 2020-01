Premiile Grammy 2020. Trofeul câștigat de un român la Los Angeles

În Los Angeles a fost noaptea premiilor Grammy, cele mai importante trofee ale industriei muzicale americane.

Dirijorul român Cristian Măcelaru a primit un trofeu pentru cea mai bună interpretare instrumentală solo, împreună cu violonistă Nicola Bene-Detti, și Orchestra simfonică din Philadelphia.

Însă, marea şi surprinzătoarea câştigătoare, este adolescență Billie Eilish. Gala a fost marcată de șocul morții baschetbalistului Kobe Bryant, mai ales că ceremonia a avut loc chiar pe arena unde sportivul și-a petrecut întreaga carieră.

Găzduită de Alicia Keys pentru a două oară consecutiv, gala a început într-o notă sobră.

Alicia Keys: „Los Angeles, America şi întreaga lume a pierdut un erou. Şi, efectiv, stăm aici, în casă contruită de Kobe Bryant, cu inimile frânte.”

Într-o improvizație, grupul Boyz II Men i s-a alăturat Aliciei pentru a interpreta piesă „It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday".

Prima câștigătoarea a serii a fost Lizzo, care a fructificat trei dintre cele opt nominalizări, între care cea mai bună interpretare solo pop pentru "TRUTH HURTS."

Restul serii a fost acaparat pur și simplu de Billie Eilish. Fata de 18 ani a făcut istorie, devenind cel mai tânăr muzician care câștigă principalele patru categorii ale galei Grammy: cel mai bun artist nou, cel mai bun album, înregistrarea și piesa anului.

Billie Eilish: „Din toată inima va spun că sunt recunoscătoare.”

Culmea este că Billie Eilish n-a fost singura membră a familiei sale premiată duminică seară. Fratele ei FINNEAS, a luat premiul Grammy pentru producătorul anului.

Iar sărbătoarea în familie a continuat: Camila Cabello i-a dedicat o serenadă tatălui ei.

La rândul lui, Tyler THE CREATOR și-a adus mama pe scenă ca să se bucure împreună de primul lui Grammy, pentru cel mai bun album rap.

Tyler The Creator: „Ai făcut o treaba grozavă crescandu-mă!”

Un alt victorios al serii a fost Gary Clark Junior, care a plecat acasă cu trei trofee Grammy, inclusiv pentru cel mai bun cântec rock - piesă-protest "This Land".

După ce tocmai și-a aniversat 50 de ani de carieră, trupa Aerosmith a cântat aseară hitul "Livin' on the Edge," care le-a adus un Grammy în 1994.