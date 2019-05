Povestea de viață a lui Marius Crăciun, câștigătorul Ferma 2019. Ce va face cu cei 50.000 €

Marius Crăciun este câștigătorul emisiunii ”Ferma. Un nou început!” După mai bine de 4 luni de zile, tânărul de 23 de ani revine acasă, are planuri mari și spune că a avut parte de o experiență care l-a schimbat complet.

Marius Crăciun (23 de ani) l-a învins pe luptătorul K1 Cătălin Moroşanu (43 de ani) în finala Ferma 2019, fiind desemnat câştigătorul titlului de „Fermierul anului“ şi al premiului în valoare de 50.000 de euro. Tânărul a mărturisit că va folosi premiul în bani pentru a-şi ajuta familia.

În Fermă, Marius a fost concurentul care are cea mai grea situaţie financiară. Tânărul a povestit că a avut parte de momente grele în viaţă din cauza problemelor cu banii cu care se confruntă familia sa. Până în prezent, părinţii lui au datorii imense, pe care Marius îşi doreşte să le plătească, pentru a le asigura o existenţă mai liniştită celor care i-au dat viaţă.

Obișnuit din emisiunea Ninja Warrior să-și "depășească limitele", tânărul a spus că a învățat multe pe parcursul acestei emisiuni, s-a distrat și a înțeles cum e să trăiești izolat în munți, departe de tot confortul de acasă.

I se spune „Monkey“ ( maimuţa) datorită abilităţilor sale extraordinare de căţărător şi a forţei. După marea finală de joi, Marius a acordat un interviu în exclusivitate pentru protv.ro, în care a spus cum i-a schimbat viața experiența din Ferma, ce planuri are de viitor, dar și ce va face cu cei 50.000 de euro.

Cât de importantă a fost pentru tine participarea la Ferma?

"În primul rând aș vrea să spun că pentru mine a fost ca o lecție de viață, am învățat foarte multe lucruri și consider că m-a maturizat foarte mult. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc oameni noi."

Cum ți s-a părut duelul din finală? A fost diferit față de celelalte?

"Sincer da! Cele mai mari emoții cred că le-am avut acum în finală, pentru că toată lumea avea așteptări, la rândul meu aveam și eu așteptări de la mine. Nu mă așteptăm să câștig, îmi doream să ajung măcar până în finală și să știu că am luptat împotriva unor oameni puternici, dar uite că am fost norocos și am câștigat."

Ce ai de gând să faci cu premiul?

"Cu majoritatea banilor îmi voi achita datoriile și ratele pe care încă le mai am, o parte din ei se vor duce către creditul pe care îl am pentru apartament și o altă parte mă gândesc să o economisesc pentru orice eventualitate."

Ai conviețuit mult timp alături de niște oameni total necunoscuți, cu cine vei rămâne prieten și cu cine nu?

"O să păstrez legătura cu Diana Belbiță, cu Remus, Carmen Negoiță, Silviu, Morosanu, Ioana... sper că nu am ratat pe nimeni. Nu pot să spun că am rămas prieten cu Brigitte sau cu Florin Pastramă, asta poate și pentru că nu am avut o conexiune în mod special."

Pro TV

Ai simțit vreodată că ceilalți concurenți te-au subestimat?

"Chiar dacă nu au arătat, câțiva dintre ei m-au subestimat, poate pentru că sunt mic și credeau că nu am suficientă forță. Ok, poate știau unii dintre ei abilitățile de la Ninja Warrior de anul trecut, dar ceilalți nu știau exact cât de puternic sunt. Poate m-au văzut ca pe cel mai firav de aici, cine știe."

Tânărul de 23 de ani, originar din Piteşti, a reuşit să stea cel mai departe de conflicte majore în Fermă. Şi-a văzut de toate sarcinile şi a stat mai mult pe lângă Diana Belbiţă, în aşa fel încât să se glumească pe seama posibilităţii unei idile între cei doi.