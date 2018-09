Petrecerea de toamnă a Pro TV. Emir Kusturica, invitatul special

Pro TV

Zeci de vedete și parteneri ai celor mai urmărite emisiuni de la Pro TV și-au dat joi seară întâlnire la petrecerea de toamnă.

Mesenii, care au luat o pauză de la munca de zi cu zi, au fost ispitiți cu bucate tradiționale. Și, odată ce invitatul special Emir Kusturica și trupa sa au început să cânte, puțini oaspeți au mai putut sta pe loc, iar curtea Palatului Mogoșoaia s-a transformat într-un ring de dans.

Kusturica a demonstrat pe viu că românii au un simţ aparte pentru muzica sa, care îmbină culturi din întreaga Peninsulă Balcanică, aşa cum tocmai declarase într-un interviu pentru Ştirile Pro TV.

Echipa Pro TV a sărbătorit joi seară cu muzică şi bucate alese, după luni bune în care a muncit pentru producţiile care deja au cucerit milioane de telespectatori, chiar de la primele ediţii din această toamnă. Şi pentru ca petrecerea să fie una aparte, la eveniment şi-a făcut prezența un invitat special - Emir Kusturica - regizor şi muzician sârb de origine bosniacă. Artistul a reuşit în scurt timp să-i ridice pe toţi de la mese.

Emir Kusturica: "Când vin în România este ca şi cum vin acasă în ceea ce priveşte muzica. De asta sunt întotdeauna fericit să cânt aici. Sunt foarte mulţumit să mă găsesc în ţara în care am găsit anumite tipare muzicale."

Regizorul, cunoscut pentru filme premiate în întreaga lume, precum "Pisica albă, pisica neagră", a transformt curtea Palatului Mogoşoaia într-un imens ring de dans. Dar, dincolo de petrecere, a vorbit şi despre planurile de viitor.

Emir Kusturica: "Mă pregătesc acum pentru următorul film şi scriu un roman care se numeşte "Just one more time"."

Printre petrecăreţi s-au numărat şi prezentatorii celor mai iubite emisiuni Pro TV, care, cu această ocazie, şi-au luat câteva ore libere şi s-au bucurat de muzică.

Adela Popescu: "Eu mă distrez destul de bine, sunt 7 luni şi încă mă distrez, că peste două s-ar putea să nu mă mai distrez deloc."

Pavel Bartoș: "În toamna asta mi-am exersat şi latura invizibilă, aşa că au probleme cei care nu mă văd, dar eu de fapt sunt!"

Însă producţiile lansate de curând, dar şi cele cu tradiţie, au fost intens dezbătute.

Cosmin Natanticu: "Ne distrăm maxim. Gândeşte-te că la ”Pe bune?!” am înregistrat deja câteva emisiuni, am râs pe bune!"

Daniel Nițoiu: "Toamna asta ne distrăm cu 250 de concurenţi."

Şi actorii din serialul "Las Fierbinţi" s-au bucurat ca nişte copii de o pauză de filmare.

Toma Cuzin și Mihai Mărgineanu: "Ne distrăm, pentru că mâine nu se filmează. Asta e o mare distracţie! Mâine suntem liberi!"

Despre planuri măreţe au discutat şi colegii de la "România, te iubesc!". Duminică începe sezonul cu numărul 21, pentru care se lucrează de luni bune.

Aşadar, rămâneţi cu Pro TV, pentru că urmează o toamnă bogată.

