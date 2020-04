Pepe, după ce a fost amendat în noaptea de Înviere: „Am zis fie ce o fi”

Pepe a explicat de ce a ieșit din casă în noaptea de Înviere, atunci când a și fost amendat de polițiști, în drum spre biserică.

Artistul a povestit în cadrul emisiunii „La Măruță” că a știut că nu are voie să iasă, dar și-a asumat acest lucru, vrând să ia lumină de la biserica de lângă casă.

„Când am văzut că era ora 12:40 și nu am primit lumină, am luat o declarație și nu aveam nicio rubrică să bifez că merg la biserică. I-am zis Ralucăi - Dă-mi buletinul, mă duc să iau lumină de la biserică. Și am luat lumânările și am zis fie ce o fi, eu vreau să iau lumină, stau aproape de biserică. M-am întâlnit cu polițiștii, au fost amabili, mi-au dat și lumină”, a spus Pepe.