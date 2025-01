Pavel Bartoș împlinește 50 de ani - o viață dedicată talentului, bucuriei și publicului

Actor, regizor, producător, prezentator și familist convins, Pavel reușește să echilibreze toate aceste roluri cu naturalețe și pasiune.

Copilăria și primii pași spre artă

Pavel Bartoș s-a născut pe 20 ianuarie 1975, în Miercurea Ciuc. Pasiunea pentru actorie s-a conturat încă din adolescență, dar decizia de a urma o carieră artistică a venit cu emoții mari pentru unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi.

După terminarea liceului, Pavel a ales să urmeze Facultatea de Teatru din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, la clasa profesorului Marius Bodochi. Această alegere a fost însoțită de o mică poveste amuzantă: inițial, Pavel le-a spus părinților că va studia Dreptul.

Pavel a urmat cursurile de actorie fară să le spună părinților. Inițial, le-a zis că a intrat la Facultatea de Drept și ei l-au încurajat.

„Am zis că vreau să dau la Drept și toată lumea a zis, da, la Drept. Singura care știa era diriginta, care știa că dau la Actorie. Când am venit acasă am zis, am intrat! Toți erau bucuroși, vai, o să fi avocat! Și am zis ”nu, o să fiu actor!” A avut mama un hâc, așa câteva secunde, apoi a zis ”Tot la facultate esti!”, a povestit actorul.

De pe băncile facultății, pe scenele mari ale teatrului

Cariera artistică a lui Pavel Bartoș a început imediat după absolvirea facultății. Primul său loc de muncă a fost la Teatrul de Păpuși "Puck" din Cluj, unde a descoperit frumusețea și provocările artei teatrale. Ulterior, Pavel s-a alăturat trupelor de la Teatrul Național din Cluj și Teatrul de Nord din Satu Mare, evoluând rapid și demonstrându-și talentul.

Un moment important în cariera sa a fost în 1999, când a obținut prin concurs un post la Teatrul Național din Timișoara și la Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely". Experiențele dobândite aici l-au format ca actor și l-au pregătit pentru noi provocări artistice. În 2001, Pavel a fost inclus în trupa Teatrului Odeon din București.

Talentul lui Pavel Bartoș nu s-a limitat la scena teatrului. Debutul său în televiziune a venit cu apariții în reclame și apoi cu roluri în telenovelele de succes ale anilor 2000, difuzate la PRO TV, disponibile în prezent pe VOYO. A interpretat personaje memorabile în producții precum "Numai iubirea", "Păcatele Evei", "Iubire ca în filme", „Îngerașii”, „Aniela” și „State și Flacăra - Vacanță la Nisa”.

Au urmat și o serie de apariții în show-urile de succes de la PRO TV. Prima a fost în 2008, când a participat la „Dansez pentru tine”, un show care i-a evidențiat versatilitatea și charisma.

Dar adevărata consacrare în televiziune a venit în 2011, când a devenit gazda emisiunilor "Românii au talent" și "Vocea României". Alături de Smiley, Pavel a format o echipă dinamică și plină de umor, care a cucerit rapid inimile telespectatorilor.

"Relația mea cu Smiley trece dincolo de camerele de filmat. Suntem prieteni și în viața reală, iar acest lucru se vede în chimia noastră pe scenă", a declarat actorul într-un interviu acordat la PRO TV.

Pavel Bartoș, regizor și producător de succes

Pe lângă cariera sa într-un televiziune și teatru, Pavel Bartoș a demonstrat că are abilități extraordinare și în spatele camerelor. În 2019, a debutat ca regizor cu scurtmetrajul "Romanian Tradition", care a avut premiera la Festivalul de Film Transilvania. Evenimentul a atras peste 2000 de spectatori, marcând un succes răsunător pentru primul său proiect regizoral.

Patru ani mai târziu, Pavel a surprins din nou publicul, lansând lungmetrajul "Ramon" în postura de producător. Acest film, regizat de Jesus del Cerro și scris de Anghel Damian, a reprezentat o altă etapă importantă în cariera sa cinematografică. Filmul a fost dispnibil în cinema, iar acum poate fi văzut pe rețelele de streaming.

Premii și nominalizări

Pavel Bartoș, cunoscut pentru carisma și talentul său de neegalat, a demonstrat încă din primii ani ai carierei sale că este un actor remarcabil, fiind recunoscut prin premii și nominalizări. În 1994, a fost nominalizat la Marele Premiu la Gala Premiul Hystrion pentru interpretare în cadrul Festivalului de Artă Insolita de la Cluj, marcându-și debutul ca un tânăr actor de excepție.

Performanțele sale au continuat să impresioneze, iar în 1998 și 1999 a câștigat Marele Premiu la Gala Tânărului Actor de la Costinești.

De asemenea, în 2001, talentul său a fost din nou recunoscut printr-o nominalizare la Premiul de interpretare al Festivalului Teatrelor Minoritare din România.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: