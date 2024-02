Paul McCartney a găsit chitara bas care i-a fost furată acum mai bine de 50 de ani

Paul McCartney, fost membru al trupei The Beatles, a găsit chitara bas care îi lipsea de mai bine de 50 de ani, pe care a cântat „Love Me Do”, „She Loves You” şi „Twist and Shout” în studio şi pe scenă.