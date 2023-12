Un tablou creat de membrii The Beatles în timp ce se aflau în turneu în Japonia va fi scos la licitație

The Beatles se aflau în 1966 în mijlocul unui turneu în care au susţinut cinci concerte în trei zile în arenă japoneză Nippon Budokan - dar când nu cântau, lucrau la o operă de artă care a devenit cunoscută sub numele de „Images of a Woman".

Tabloul este considerat de unii experţi ca fiind singura operă de artă realizată în comun de toţi cei patru membri ai formaţiei The Beatles (sau cel puţin semnată de toţi patru). Opera va fi scoasă la vânzare la casa de licitaţii Christie's din New York la 1 februari3, scrie News.ro.

„Images of a Woman" este estimat să ajungă undeva între 400.000 şi 600.000 de dolari şi „cristalizează un moment magic din istoria Beatles", a declarat specialistul Casey Rogers de la Christie's într-un interviu telefonic.

„Este o raritate să ai o lucrare pe hârtie în afara catalogului lor muzical care este (o) relicvă fizică, acest obiect tangibil cu contribuţii din partea tuturor celor patru Beatles", a spus ea despre tabloul de 54 pe 78 cm.

Se spune că Fab Four au petrecut aproximativ 100 de ore în Japonia în timpul turneului din 1966.

În afara concertelor (şi în afară de două cazuri în care Paul McCartney şi John Lennon au ieşit fiecare cu membri ai anturajului lor pentru aventuri turistice în Tokyo), grupul a rămas în camera de hotel la cererea autorităţilor locale, care erau îngrijorate de siguranţa lor.

Vizita trupei în ţară a atras atât fani, cât şi protestatari - au existat rapoarte de ameninţări din partea naţionaliştilor japonezi, inclusiv unii supăraţi că o trupă rock occidentală cântă într-o arenă considerată o casă spirituală pentru artele marţiale.

Potrivit comunicatului de presă al Christie's, un vizitator le-a dăruit câteva materiale de artă; în curând, trupa s-a adunat în jurul unei mese, cu o foaie albă de hârtie de artă japoneză în mijloc şi o lampă aproximativ centrată deasupra ei.

Fiecare muzician s-a aşezat într-un colţ, pictând ceva diferit. Înregistrările pentru albumul care avea să devină „Revolver" au rulat pe fundal.

Fotograful Robert Whitaker, care era reprezentat de managerul trupei, Brian Epstein, a fost prezent pentru a surprinde grupul la lucru. „Nu i-am văzut niciodată mai calmi sau mai mulţumiţi decât în acest moment", a observat el, potrivit comunicatului Christie's.

Ce reprezintă tabloul

The Beatles nu erau străini de arta vizuală. Lennon a urmat cursurile unei şcoli de artă, iar McCartney studiase şi el această materie. Atât George Harrison, cât şi Ringo Starr desenau „des şi cu mult talent", se arată în comunicat.

Fiecare colţ al tabloului reflectă o notă personală, cu multă varietate de forme, culori şi chiar vopsele folosite. Porţiunea lui Harrison, care foloseşte tuşe de pensulă mai întunecate, pare să se întindă cel mai mult din colţul său, în timp ce zona lui Starr este mai mică şi caricaturală.

Atât Lennon, cât şi McCartney au lucrat în principal în acrilic, a precizat Christie's, în timp ce Harrison şi Starr s-au bazat mai mult pe acuarelă. Iar în centru, în locul unde se afla cândva lampa, sunt semnăturile.

The Beatles nu au dat niciodată un titlu oficial tabloului lor, dar a devenit cunoscut sub numele de „Images of a Woman" la sfârşitul anilor 1980, când „un jurnalist japonez a crezut că poate vedea organele genitale feminine în cadranul lui Paul", potrivit Christie's.

După ce a fost finalizat, tabloul a fost achiziţionat de Tetsusaburo Shimoyama, un director din industria de divertisment care era pe atunci preşedintele fan clubului Beatles din Tokyo.

În 1989, tabloul a fost cumpărat de proprietarul unui magazin de discuri Takao Nishino, a relatat The Atlantic în 2012, când Nishino a scos la rândul său „Images of a Woman" la licitaţie. (Nishino a păstrat, timp de câţiva ani, piesa sub un pat, a precizat revista).

După ce Nishino a decis să se despartă de tablou, acesta a declarat pentru The Atlantic: „Iniţial, m-am gândit că ar fi mai bine să fie păstrat ca piesă a patrimoniului cultural al Japoniei; în 46 de ani, nu a părăsit niciodată pământul japonez. Dar fenomenul Beatles a fost şi rămâne unul global".

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 21-12-2023 12:14