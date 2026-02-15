Starurile au venit la premiera unei pelicule nominalizată la marele premiu, Ursul de Aur. Pe parcursul Berlinalei, vor fi proiectate și filme românești, care însă nu fac parte din competiția oficială.

Fotografiată din toate unghiurile, Pamela Anderson și-a făcut apariția pe covorul roșu într-o rochie Carolina Herrera. Cu un machiaj discret, actrița de 58 de ani și-a completat ținuta cu accesorii elegante, emanând un aer rafinat.

Apoi, toate privirile s-au îndreptat spre cuplul Dua Lipa - Callum Turner.

Cu o rochie neagră, transparentă, din dantelă, care i-a pus în evidență silueta, Dua Lipa a venit să îl susțină pe logodnicul ei, Callum Turner, la premiera filmului „Rosebush Pruning”, proiectat în competiția oficială a Berlinalei.

Lungmetrajul este descris ca „o satiră a familiei patriarhale tradiționale”. Spune povestea a patru frați americani bogați, care trăiesc izolați într-o vilă luxoasă din Spania. Pamela Anderson joacă rolul mamei, a cărei moarte și moștenire influențează intriga filmului.

Karim Aïnouz, regizor: „E un film amuzant, dar totodată și absurd, ca și cum ai citi zilnic un ziar cu diverse rubrici.”

Aproape 200 de pelicule vor fi proiectate la festivalul de film de la Berlin, iar 22 lungmetraje sunt în competiția oficială. Marele premiu, Ursul de Aur, va fi decernat în 21 februarie.