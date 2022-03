Oscar 2022 pe VOYO. Cine sunt principalii favoriți la câștigarea premiilor? O actriță născută în Cernăuți va urca pe scenă

Hollywoodul își anunță, luni dimineață, câștigătorii premiilor Oscar. Marii favoriți sunt cotați Will Smith, pentru rolul din "King Richard" sau filmele "The Power of the Dog" ori "CODA".

Cert e că după pandemie este anul marilor platforme de streaming.

Gala Oscarurilor va avea și un moment simbolic dedicat Ucrainei.

Will Smith joacă rolul tatălui surorilor Venus și Serena Williams, în filmul care nu este neapărat unul biografic- dedicat strict celor două sportive, ci mai degrabă unul despre familie și despre rolul covârșitor al tatălui în cariera celor doua tenismene.

"King Richard" este unul dintre cele zece lungmetraje nominalizate la Oscar anul acesta, iar pariorii îl dau deja favorit pe Will Smith la categoria cel mai bun actor în rol principal.

Matthew Belloni, Puck News Founding Partner:

”Cred ca exista un consens in privinta lui. De altfel, mulți sunt șocați că încă nu a luat un Oscar până acum”.

Will Smith întră în competiție cu Javier Bardem în "Being the Ricardos", Benedict Cumberbatch în "The Power of the Dog", Andrew Garfield în "Tick, Tick...Boom!" şi Denzel Washington în "The Tragedy of Macbeth".

La categoria cea mai bună actriță în rol principal, aspiră la un Oscar Penelope Cruz în "Madres Paralelas", Jessica Chastain în "The Eyes of Tammy Faye", Olivia Colman din "The Lost Daughter", Kristen Stewart în "Spencer" şi Nicole Kidman din "Being The Ricardos" .

Unul dintre cele mai vizionate și controversate lungmetraje de anul acesta, care a strâns cele mai multe vedete, precum Leonardo di Caprio, Meryl Streep și Jennifer Lawrence - este "Don T look up" - aflat pe lista nominalizărilor la Premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Această povestea a unui dezastru climatic, intră în competiție cu un western sumbru cu accente psihologice, o meditaţie japoneză asupra perioadei de doliu, un musical şi un SF de proporţii despre o planetă deşertică şi viermi uriaşi.

Matthew Belloni, Puck News Founding Partner: "'The Power of the Dog' are mulți fani, dar și mulți detractori. "Coda", in schimb, e un film unanim apreciat".

Mila Kunis, actrița născută în Cernăuți, va urca pe scena Oscarurilor

Un moment special va fi dedicat războiului din Ucraina. Pe scena Oscarurilor va urca actrița Mila Kunis, născută în Cernăuți, care va aduce un tribut țării sale.

Și președintele Volodomir Zelenski ar putea avea un mesaj video transmis invitaților. Dealtfel, actorul Sean Penn a amenințat că, dacă organizatorii nu-l vor invita pe presedintele Ucrainei, își va distruge toate statuetele Oscar din colecție.

