Oscar 2022 pe VOYO. Bill Murray, Stephanie Beatriz, Jennifer Garner și H.E.R. - printre prezentatori

Getty

Will Packer și Shayla Cowan, producătorii celei de-a 94-a ediții a Premiilor Academiei Americane de Film, au anunțat numele vedetelor care vor prezenta Gala Premiilor Oscar 2022, informează The Hollywood Reporter.

H.E.R., care anul trceut a câștigat Oscarul pentru cel mai bun cântec original (“Fight For You”, interpretat în filmul “Judas and the Black Messiah”) , se va alătura deja nominalizaților Bill Murray și Elliot Page.

Stephanie Beatriz, Jennifer Garner, DJ Khaled, Tiffany Haddish, Tony Hawk, Kelly Slater și Shaun White se numără și ei printre starurile care vor prezenta gala din Statele Unite.

De asemenea, Ruth E. Carter, Kevin Costner, Anthony Hopkins, Daniel Kaluuya, Rami Malek, Lupita Nyong’o și Yuh-Jung Youn se vor afla pe scena Oscarurilor pentru a prezenta câștigătorii premiilor.

Printre prezentatori se mai numără Halle Bailey, Sean „Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Lily James, Zoë Kravitz, Mila Kunis, Lady Gaga, John Leguizamo, Simu Liu, Shawn Mendes, Rosie Perez, Tyler Perry, Chris Rock, Tracee Ellis Ross, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman și John Travolta.

Travis Barker, Sheila E, dar și grupul vocal The Samples vor cânta pe parcursul ceremoniei.

DJ D-Nice va apărea la Governors Ball, petrecerea care va avea loc după Gala Premiilor Oscar.

Premiile Oscar 2022 sunt LIVE, în exclusivitate, pe VOYO!



VOYO transmite live, în exclusivitate, cel mai important eveniment al cinematografiei din întreaga lume, decernarea Premiilor Oscar.

Luni, 28 martie, de la 3 dimineața, gala va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, California, iar VOYO este singura platformă online din România unde poate fi urmărită integral.

Cele mai bune momente de la Premiile Oscar 2022 vor putea fi urmărite și pe PRO Cinema, marți, 29 martie, de la ora 20:30.