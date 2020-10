O vedetă din industria XXX cu 12,7 milioane de fani a povestit cum a schimbat-o închisoarea. Urcau gândacii pe ea când dormea

O vedetă din filmele pentru adulți a povestit cum timpul pe care l-a petrecut la închisoare, după mai multe jafuri și consum de heroină, au ajutat-o să își facă un nou drum în viață.

Lana Rhoades, pe numele său real Amara Maple, a avut o adolescență cu probleme și a vorbit despre asta pe un podcast. Tânăra care acum are 24 de ani are o carieră de renume în industria filmelor XXX și a reușit să facă bani frumoși din asta.

Vorbind despre perioada tulbure din viața ei, Lana a povestit că totul a început din cauza anturajului, pe la 16 ani: a ajuns într-un grup de prieteni care au comis mai multe jafuri, a consumat droguri și s-a aflat în prejma lor când au fost comise faptele.

Ea a fost arestată de vreo 20 de ori și într-un final a ajuns la închisoare. Viața petrecută după gratii a schimbat-o însă total, a povestit Lana Rhoades, citată de publicația Daily Star.

„Am fost în prejma unor oameni care au comis mai multe fapte, eram în Chicago, iar asta e un lucru comun acolo. Aveam un iubit și el avea niște prieteni, niște oameni dubioși, mai în vârstă ca mine. Am fost cu ei când au spart câteva case și sincer, eu nu am furat nimic de acolo, nici nu am câștigat nimic de pe urma jafurilor, doar îmi plăcea de acel tip și am fost alături de el și prietenul lui” a mărturisit starleta din filmele pentru adulți.

„Am fost în anturajul nepotrivit, am fost arestată de vreo 20 de ori înainte să ajung la închisoare, consumam heroină și alte droguri tari, eram pe o cale greșită” a mai povestit Lana, care a relatat apoi experiența din închisoare care avea să o schimbe.

Instagram

Ea a povestit că a fost închisă într-o celulă mică, cu apă care se scurgea din tavan, iar pe ea se urcau gândacii când dormea.

Acum descrie acea perioadă ca fiind „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat”.

„După ce am ieșit, nu am mai consumat droguri și abia m-am atins de băutură, și nu am mai comis nicio faptă penală. Cred că nu aș fi ajuns să am succes dacă nu aș fi mers la închisoare. Pur și simplu, m-a salvat” a mărturisit vedeta filmelor pentru adulți.

Mai mult, ea a simțit că a fost îndrăgită de gardieni, care au ajutat-o să treacă peste unele din traumele trecutului.

După eliberare, Lana a lucrat într-un restaurant ca hostess, apoi a acceptat să se dezbrace, și până la industria XXX nu a mai fost decât un pas.

A filmat clipuri pentru PornHub mai puțin de un an, dar a avut succes și a devenit una din cele mai cunoscute vedete porno din lume, reușind să strângă 12,7 milioane de adepți pe Instagram.