O moldoveancă a defilat goală pe un pod din Paris, într-un film Netflix. ”Vă rog, nu-i arătați mamei mele”

Un fotomodel din Republica Moldova a defilat complet dezbrăcată pe un pod din Paris într-un film Netflix. ”Fetelor, mergeți la școală, altfel ajungeți ca mine, defilând goală pentru Netflix ca să-ți asiguri existența”, a scris tânăra pe Instagram.

Alexandrina Țurcan este un cunoscut fotomodel din Republica Moldova, care a apărut în pictoriale pentru reviste precum Elle, L’Officiel, Harper’s Bazaar și Vogue, scrie Shok.

Recent, Alexandrina a defilat complet goală pe un pod din Paris, într-un rol pe care l-a primit în serialul ”Emily in Paris”, produs de Netflix.

„Scurtul meu rol din „Emily in Paris” a fost o experiență uimitoare. Multe râsete. Vă rog, nu-i arătați mamei mele ultima poză, că va avea un atac de cord (din fericire, nu are Netflix). Și da, am defilat goală pe podul Alexandru al III-lea în august, ceea ce înseamnă turiști, muuulți turiști. Dar ce nu faci pentru artă. Lecţie! Fetelor, mergeți la școală, luați-vă o diplomă și un loc de muncă real, altfel veți ajunge ca mine, defilând goală pentru unele producții Netflix, ca să-ți câștigi existența”, a scris Alexandrina pe pagina sa de Instagram.