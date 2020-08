Netflix a anulat două seriale populare din cauza pandemiei

Netflix a anulat două seriale la finalul săptămânii trecute, dintr-un motiv surprinzător: coronavirusul. Este vorba despre „I Am Not Okay With This” și „The Society”, două dintre cele mai bune seriale de pe platformă, scrie TechRadar.

În spatele acestei decizii stau calendarul incert al filmărilor și creșterea costurilor de producție din cauza pandemiei. O altă problemă o reprezintă și indisponibilitatea actorilor din „The Society”.

Anterior, Netflix anunțase că ambele seriale vor continua cu un al doilea sezon, însă pandemia a dat peste cap planurile producătorilor.

„Suntem dezamăgiți că trebuie să luăm aceste decizii din cauza circumstanțelor create de Covid-19”, a transmis Netflix într-un comunicat.

„I Am Not Okay With This” este o comedie dramatică cu adolescenți, în care apar actorii din franciza „IT” Sophia Lillis și Wyatt Oleff, despre o adolescentă care se confruntă cu schimbările din viața acesteia, printre care și apariția superputerilor.

„The Society” este o variantă modernă a romanului „The Lord of The Flies”. Producția spune povestea unor tineri care se trezesc peste noapte că sunt „transportați” într-un loc identic cu orașul lor natal, dar din care au dispărut toți adulții. În noul context, ei încearcă să descopere nu doar cum să se întoarcă acasă, dar să și formeze alianțe pentru a supraviețui.