O casetă demo înregistrată în liceu de membrii trupei Radiohead, scoasă la licitaţie

O casetă demo cu piese nedifuzate înregistrate de trupa care avea să devină Radiohead urmează să fie scoasă la licitaţie, relatează luni BBC.

Cei cinci membri ai formaţiei rock britanice Radiohead s-au cunoscut la o şcoală din Abingdon, Oxfordshire, şi au format iniţial grupul On A Friday, înainte de a cunoaşte succesul internaţional cu albume precum ''OK Computer'' şi ''The Bends''.

Oferită unui prieten al trupei în anii 1990, caseta demo urmează să fie scoasă la vânzare online.

Caseta include note scrise de mână şi un design de copertă realizat de liderul trupei, Thom Yorke.

Membrii formaţiei, a cărei componenţă îi includea pe fraţii Jonny şi Colin Greenwood, dar şi pe Ed O'Brien şi Philip Selway, au urmat cursurile şcolii din Abingdon în anii '80, iar numele iniţial al grupului a fost inspirat de ziua din săptămână în care aveau repetiţii.

Caseta demo, care se preconizează că ar putea fi vândută cu 2.000 de lire sterline, conţine şase piese, dintre care trei nu au mai fost auzite, potrivit Omega Auctions.

Melodiile nedifuzate anterior, care sugerează ''potenţialul'' trupei, sunt: ''Promise Me'', ''Boy In A Box'' şi ''These Chains''.

Vânzătorul, care doreşte să rămână anonim, a cunoscut formaţia la începutul anilor '90 şi a primit caseta de la un membru al grupului.

Piesele ar fi fost înregistrate după ce membrii trupei au absolvit şcoala, dar înainte de a semna cu EMI Records şi de a-şi schimba numele în Radiohead, în 1991.

Ulterior, formaţia a devenit celebră, îndeosebi datorită unor hit-uri precum ''Paranoid Android'', ''Creep'' şi ''Karma Police'.

"Melodiile sunt brute, dar cu siguranţă sugerează ceva din potenţialul fantastic pe care trupa avea să-l atingă în câţiva ani", a declarat Paul Fairweather, reprezentant al casei de licitaţii.

Caseta se numără printre obiectele scoase la vânzare în cadrul licitaţiei ''Punk and Indie Auction'', la 26 ianuarie, la Omega Auctions.

Formaţia britanică Radiohead a fost inclusă în 2019 în ''Rock and Roll Hall of Fame'', celebrul panteon al muzicii rock, alături de alţi şase artişti sau formaţii, precum The Cure, Janet Jackson, Roxy Music, The Zombie şi Deff Lepard. Un concert de gală, în onoarea celor şapte artişti/formaţii ce au devenit parte a 'Rock and Roll Hall of Fame'', a fost organizat la Barclays Center din New York. Formaţia Radiohead a ales să nu cânte la eveniment, liderul ei, solistul Thom Yorke, declarând că nu mai este impresionat de astfel de premii şi onoruri.