O actriță din Game of Thrones acuză autoritățile israeliene că i-au răpit bebelușul

Bebelușul se afla în grija unei prietene, în timp ce ea făcea terapie pentru depresie postnatală, așa cum îi ceruseră chiar serviciile sociale, notează Daily Mail.

Un clip publicat de Gillan arată momentul în care micuța Gloria este luată de o femeie, sub supravegherea a doi bărbați îmbrăcați în uniformă. Persoana care a filmat poate fi auzită discutând cu aceștia, dar în zadar.

Actrița a vorbit despre incident, într-o postare pe Twitter: „momentul șocant în care serviciile sociale din Israel mi-au răpit bebelușul! La ora 12.30 pm, duminică noapte! Prietena mea a depus mărturie! Dar a fost amenințată cu pușcăria dacă nu dă copilul! eu, draga mea prietenă și familia ei! Suntem distruși de durere cu toții!”.

Ea a acuzat serviciile sociale israeliene că „încearcă să distrugă vieți și să separe un bebeluș de mama lui, care nu a făcut nimic greșit”.

„Mi-au răpit copilul!!!”, a insistat Josephine Gillan.

Nothing but sick twisted #socialworkers #socialservices trying to ruin lives and separate a baby from its mother that hasn't done anything wrong! They kidnapped my baby!!! ???????????????????????? https://t.co/E5BOYTis8X