Nu ratați duminică, de la 20:00, finalul sezonului 2 din CLANUL! Tătuțu: „Magdo, am mai omorât o dată mama la copilul meu”

Unii s-au salvat, alții au picat în propia capcană și mulți dintre ei acționează la risc! Cum îi vor încurca propriile decizii și cât vor trebui să plătească pentru acțiunile lor, vedem în închieierea serialului.

Pentru Bebe Măcelaru totul se va complica. Nu va pierde afaceri, nu va avea probleme cu celelalte clanuri, iar de poliție va scăpa. Însă ambii lui copii vor fi în situații care îi scapă de sub control. Magda a fugit cu Florinel, însă copilul a fost răpit. „Am luat băiatu ca să nu mai fie lângă tine care vine poliția peste noi și ne răscolește toată casă și n-avem pic de siguranță în viața asta. Am luat niște bani de acolo, am mers la motel, am luat o cameră. Am ieșit 5 minute, poate mai puțin, să iau un suc și când m-am întors, nu mai era băiatul meu. Găsește-l!”. Îi va spune ea lui Bebe. „Magdo, am mai omorât o dată mama la copilul meu, mai o fac o dată. Tu meriți mai mult ca ailaltă!” – o va amenința Tătuțu pe mama copilului său.

Și Vera se află în pericol, iar Tătuțu nu va mai avea încredere în nimeni și va încerca să găsească vinovați, iar pe lista lui se va afla și David: „Ești vânzător de Tătuț, copilule. Cum ai lăsat să se facă ce s-a făcut cu Vera? Cred că ești ori vânzător, ori prost grămadă. Amândouă tot cu un glonte în cap se rezolvă. Am pus banul greșit pe tine când l-am pus. Tot ce am băgat în tine, de când te-am luat de la Ciomag. Niciun folos nu am după tine, necazuri și atât. Dacă nu rezolvi cu Vera ești liber de contract cu mine. Și eu cu tine!”.

Vera va fi arestată, iar Olivia va încerca să o convingă să-i spună tot adevărul despre Bebe Măcelaru`: „Clanul dumitale nu e un loc așa de sigur cum crezi. Știu că ești doar de fațadă în actele alea! Dă-mi-l pe Măcelaru` și îți promit că nu vei sta nicio zi în celulă. Scapă lumea de un criminal și scapă și tu de mizeria în care ți-ai așezat sufletul.” Care va fi răspunsul ei vedem în CLANUL.

Ultimul episod din sezonul 2 al serialului poate fi urmărit duminică, 14 mai, de la 20:00, pe PRO TV.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 12-05-2023 13:04