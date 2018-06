Noul album al lui Drake, ”Scorpion”, conține o piesă cu Michael Jackson

Getty

Rapperul Drake a anunţat piesele care sunt incluse pe noul său album, "Scorpion".

Printre cântecele de pe acest disc se numără şi colaborări cu Michael Jackson şi Jay-Z, informează PA.

Artistul canadian, în vârstă de 31 de ani, a lansat vineri albumul "Scorpion" şi a dezvăluit tracklist-ul acestui material discografic prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram.

Albumul "Scorpion" este împărţit în două secţiuni şi are un număr total de 25 de cântece, printre care se află şi câteva single-uri deja lansate, precum "God's Plan", "I'm Upset" şi "Nice For What".

Pe unul dintre cântecele de pe noul disc, "Don't Matter To Me", apare şi vocea lui Michael Jackson, iar o altă piesă, "Talk Up", beneficiază de prezenţa în calitate de artist-invitat a rapperului american Jay-Z.

Discul include şi colaborări realizate de Drake cu Ty Dolla, Sign şi Static Major.

"Scorpion" este cel de-al cincilea album al cântăreţului Drake. Precedentul material discografic al artistului canadian s-a intitulat "Views" şi a fost lansat în anul 2016.

Data de 25 iunie a marcat împlinirea a nouă ani de la decesul cântăreţului Michael Jackson.

Tatăl "regelui muzicii pop", Joe Jackson, a murit la două zile după această comemorare, pe 27 iunie, la vârsta de 89 de ani.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer