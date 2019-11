Nominalizările la Grammy 2020. Cântăreaţa Lizzo conduce detaşat

Ceremonia de decernare a premiilor Grammy se apropie cu paşi repezi. Deocamdată au fost anunţate nominalizările.

Cântăreaţa Lizzo conduce detaşat, fiind urmată de Billie Eilish, Lil Naz EX şi Ariana Grande. Ca o premieră, printre nominalizaţi se află şi fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, care speră la disctincţia de "Cel mai bun album spoken word". Soţul ei a câştigat deja în trecut două dintre mult-râvnitele trofee, la aceeaşi categorie.

Alicia Keys anunţa nominalizările: „Sunt entuziasmată să anunţ nominalizările pentru titlul de "Best New Artist": Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank And The Bangas şi Yola. Alegerea va fi una foarte vrea.”

Cântăreaţa Alicia Keys va fi pentru al doilea an consecutiv gazda ceremonei de decernare a premiilor Grammy.

Revenind la nominalizări, cântăreaţa care anul acesta a primit cel mai multe, 8 la număr, este Lizzo.

Cântăreţii Billie Eilish şi Lil NazEX îi fac concurenţă, cu şase nominalizări fiecare, iar Ariana Grande a primit cinci.

În vârstă de 17 ani, Eillish este cea mai tânără artistă nominalizată în fiecare dintre cele patru mari categorii: cel mai bun album, cea mai bună înregistrare, cel mai bun artist nou şi cel mai bun cântec.

Taylor Swift porneşte şi ea în competiţie cu 3 nominalizări, dintre care una pentru piesa anului.

Chiar dacă anul acesta Beyonce nu a reuşit să obţină nominalizări la categoriile cele mai importante, se înscrie şi ea în cursa pentru Grammy, fiind propusă pentru 4 premii.

Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Los Angeles anul viitor, pe 26 ianuarie.