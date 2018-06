Ninja Warrior, cea mai spectaculoasă competiţie sportivă, de televiziune, la Pro TV

Românii se pregătesc în aceste zile să intre în cea mai spectaculoasă competiţie sportivă de televiziune, Ninja Warrior.

Sportivi, contabili, IT-iști, fotomodele, medici sau avocaţi, cu toţii se întrec la preselecţii pentru a demonstra că merită un loc în luptă. Ninja Warrior România testează limitele fizice și psihice ale celor care sunt convinși că niciun obstacol nu poate sta în calea lor. Iar cine va reuşi să ducă la bun sfârşit traseele extrem de dificile va câştiga 100.000 de euro.

Cei care vor să se avânte în luptă au nevoie de forță, echilibru, curaj, viteză și o minte limpede.

Paul Muntean, 33 de ani, concurent: ”Sunt economist, sunt din Sibiu şi mi-am dorit să ajung la emisiunea asta. Toţi sunt buni, fiecare are limită lui. Eu mă consider între ei, între cei mai buni şi cred că o să reuşesc.”

Ioana Banu, avocat: ”Cred că asta e şi un avantaj, că eu am venit să mă distrez, am văzut cam ce probe sunt, mi se pare ok. Aproximativ. Indiferent de profesie, chit că eşti doctor sau avocat şi ai timp mai limitat pentru hobby-uri, mie mi se pare că este extrem de important, pentru o viaţă echilibrată şi frumoasa să faci cât mai mult sport. Şi pentru un creier sănătos!”

Ninja Warrior, un format produs până acum în 21 de ţări, a atras milioane de fani în întreaga lume. Doar şase concurenţi - patru japonezi şi doi americani - au reuşit până acum să-şi adjucele marele titlu de Ninja Warrior şi să cucerească Muntele Midoriyama. Adică o structură gigantică de oțel pe care concurenţii trebuie să o escaladeze cu ajutorul unei frânghii, contra-cronometru. Speră să ajungă la proba finală şi Bogdan, voleibalist, antrenor de fitness şi model, în timpul liber.

Cum niciun european nu a ajuns până acum campion, poate că a sosit momentul să strălucească un roman sau, de ce nu, o româncă.

Toţi cei care vor să îşi demonstreze calităţile de războinici, se pot înscrie, sunând la 0743.890.823 sau completând formularul, de pe ninjawarrior.protv.ro. Aţi putea deveni primul campion Ninja Warrior România.

