Nicole Kidman va fi recompensată de American Film Institute cu un premiu pentru întreaga carieră. FOTO

Nicole Kidman va fi recompensată de American Film Institute cu un premiu pentru întreaga carieră.

Este un premiu pentru întreaga carieră ce îi va fi acordat actriţei australiene de Institutul American de Film (AFI), informează DPA.

Nicole Kidman, actriţă recompensată cu Oscar, va fi cea de-a 49-a personalitate care primeşte acest premiu, cea mai înaltă distincţie acordată de AFI pentru o carieră în domeniul filmului.

Vedeta filmului ''Moulin Rouge'' va fi primul artist australian premiat cu această distincţie, alăturându-se unei liste de celebrităţi premiate anterior, pe care figurează Meryl Streep, Tom Hanks şi Robert De Niro.

Nicole Kidman urma să primească premiul pe 10 iunie anul trecut, dar ceremonia a fost amânată pe termen nelimitat din cauza grevei scenariştilor, încheiată în septembrie 2023, după 146 de zile.

Actriţa australiană, care are 56 de ani şi este căsătorită cu cântăreţul Keith Urban, recompensat de patru ori cu Grammy, va primi distincţia în cadrul unei gale-tribut ce va fi găzduită de Dolby Theatre din Los Angeles, pe 27 aprilie.

Premiul îi va fi înmânat de Meryl Streep, care a fost cea de-a 32-a personalitate recompensată cu AFI Life Achievement Award, în 2004.

Morgan Freeman, premiat cu Oscar graţie rolului din filmul ''Million Dollar Baby'', va prezenta ceremonia alături de Reese Witherspoon, care deţine un Oscar pentru interpretarea din ''Walk the Line'', şi de actriţa britanică Naomi Watts, care a jucat în pelicula ''The Impossible''.

''Nicole Kidman înfăţişează strălucirea şi romantismul Hollywoodului de altădată - o adevărată legendă a ecranului -, dar care îşi asumă de asemenea şi riscuri, iar fiecare interpretare aduce ceva nou şi profund'', a declarat Bob Gazzale, preşedintele şi directorul executiv al AFI.

''Şi asemenea tuturor marilor artişti, Nicole nu doar că oferă la rândul ei, ci contribuie la progresul culturii prin angajamentul în ceea ce priveşte amplificarea vocilor regizorilor şi producătorilor femei'', a mai adăugat el.

Nicole Kidman a fost nominalizată de cinci ori la premiile Academiei de Film Americane şi a câştigat în categoria ''cea mai bună actriţă'' în 2003, graţie rolului din ''The Hours'', peliculă în care a jucat alături de Meryl Streep, care are în palmares trei premii Oscaruri.

În 2006, Nicole Kidman a primit cea mai înaltă distincţie a statului australian, The Companion of the Order of Australia.

De-a lungul carierei, a câştigat de asemenea un trofeu BAFTA, două premii Emmy şi şase Globuri de Aur.

În 2017, a primit premiul aniversar al celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, devenind una dintre cele doar opt personalităţi din lume care au fost recompensate cu această distincţie.

În plus faţă de prestigioasa ei carieră actoricească, Nicole Kidman a fost Ambasador al Bunăvoinţei pentru entitatea din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite dedicate egalităţii de gen şi emancipării femeilor (UN Women) timp de aproape două decenii şi, alături de soţul ei, a contribuit la strângerea a milioane de dolari de-a lungul anilor în beneficiul Programului de luptă împotriva cancerul coordonat de asociaţia Stanford Women.

