Nicole Kidman a mărturisit că mariajul cu Tom Cruise a ferit-o de hărțuiri sexuale la Hollywood

Nicole Kidman a strălucit la premiera noului ei film, drama "Boy Erased", care a fost prezentată la Los Angeles.

A fost şi ocazia cu care actriţa le-a făcut confesiuni jurnaliştilor. Le-a spus că, deşi este percepută ca una dintre cele mai de succes vedete, influenţa ei la Hollywood este mai redusă decât am crede.

Declaraţia vine după ce actriţa, în vârstă de 51 de ani, a publicat un editorial despre puterea femeilor care lucrează în Cetatea Filmului pentru revista New York Magazine. Acolo mărturisea că s-a căsătorit cu Tom Cruise din dragoste, şi nu pentru statutul pe care i l-ar fi oferit mariajul cu un actor influent la Hollywood. În plus, spune ea, faptul că a fost căsătorită cu un bărbat puternic a ferit-o de hărţuire şi agresiuni sexuale.

"De pildă, e un film pe care încerc să îl fac acum, şi nu reuşesc. Depinde cum defineşti puterea. Mereu sunt limite în ceea ce poţi face sau nu. Am observat, însă, că oamenii ascultă ceea ce spun. Nu mereu, însă se mai întâmplă. Şi am ceva mai multe posibilităţi să fac un film anume, însă nu am o influenţa foarte mare. Asta nu se întâmplă" , a spus Nicole Kidman.

