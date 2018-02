Negrul, culoarea serii la Premiile BAFTA. Cine a însoțit-o pe Angelina Jolie la gală

Un mesaj similar au transmis vedetele şi la gala Globurilor de Aur.

Rochia neagră din catifea a scos în evidenţă silueta extrem de subţire a Angelinei Jolie. Accesoriile, o pereche de cercei cu diamante de 32 de karate, au dat strălucire ţinutei. Vedeta a avut alături pe covorul roşu o bună prietenă, activistă pentru drepturile omului şi scriitoare originară din Cambodgia.

Şi Jennifer Lawrence a optat pentru negru şi a apărut într-o rochie cu un decolteu de inspiraţie geometrică.

Australianca Margot Robbie a etalat o ţinută din voal şi cu aplicaţii strălucitoare.

Şi Salma Hayek, ea însăşi ţinta hărţuirilor sexuale la Hollywood, a purtat negru.

Salma Hayek, actriţă: "Sunt mândră că industria mea e cea care a deschis lupta împotriva inegalităţii şi a hărţuirilor sexuale.

Reporter: "Ai povestit cu mare curaj cum Harvey Weinstein te-a hărţuit sexual. Cât de greu a fost să faci asta?

Salma Hayek: "A fost foarte, foarte greu. Mi-a luat luni de zile să mă hotărăsc."

Mai multe actriţe au venit la gală însoţite de activiste pentru drepturile femeilor.

Anette Benning, actriţă: "Cred că este un an excepţional. Sper că femeile din domeniul filmului vor reuşi să atragă atenţia asupra unor probleme care afectează femei din numeroase alte domenii."

Many actresses at the #BAFTA chose to arrive alongside activists, such as Angelina Jolie and Loung Ung: https://t.co/PDKB1JkVZG pic.twitter.com/OPaHwmivfT