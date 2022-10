Muzică rock la Opera Națională din București. Mii de oameni au fost surprinși de Trupa Alternosfera

Publicul a fost încântat de idee.

Aproape 2.000 de oameni au ascultat fascinați, în cele două zile de spectacole, melodiile formației din Sibiu - reinterpretate alături de orchestră.

Spectator: „A fost un sunet extraordinar. N-am mai auzit de mult în România un concert care să sune atât de bine.”

Muzică rock în spații neconvenționale

Proiectul își propune să aducă muzica rock în spații necovenționale, cum ar fi săli de operă sau teatru. Doi ani s-a lucrat la acest proiect.

Marcel Bostan, solistul Alternosfera: „În pandemie am intrat în studio și am început să lucrăm intensiv la primele aranjamente. Când am început concertele am găsit suflul să terminăm acest proiect.”

Următorul concert va fi la Opera Națională din Cluj, in 31 octombrie. Pe listă sunt însă și Timișoara, Sibiu și Brașov.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 01-10-2022 08:13