Motivul pentru care prințesa de Wales apare mereu cu degetele bandajate. Ce probleme de sănătate ar mai avea Kate

Fanii speculează acum motivul pentru care Kate a fost fotografiată în repetate rânduri purtând plasturi la mâini.

Prințesa de Wales, care este cunoscută pentru dragostea ei pentru gătit și grădinărit, a fost fotografiată de nenumărate ori cu mâinile bandajate. Imaginile au dus la speculații.

Anul trecut, în timpul festivităților Jubileului de Platină de la Castelul Cardiff, Kate a fost văzută cu un plasture pe degetul mare de la mâna dreaptă. În imaginu ea pare bine dispusă. Kate nu a explicat niciodată de ce poartă constant bandaje la degete.

În 2019, ea a fost văzută purtând platuri la ambele mâini, la Chelsea Flower Show.

Și în 2016 sunt imagini cu Kate purtând plasturi la mâini. Detaliul a fost observat în timă ce Kate o ținea de mână pe Charlotte, la o slujbă religioasă din Berkshire, conform Bristol Post.

Inclusiv la Festivalul Regal de la Royal Albert Hall din Londra Kate a purtat bandaj pe mână.

Unii oameni cred că prințesa s-a ales cu aceste mici răni în timp ce se bucura de una dintre pasiunile ei - grădinăritul.

După lungi speculații, anul acesta Kate s-a confruntat cu reale probleme de sănătate. Deși a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, după operația abdominală pe care a suferit-o în luna ianuarie, mai mulți membri ai familiei regale nu știu nici acum cum se simte prințesa de Wales.

„Câțiva dintre angajații seniori ai lui Kate nu au putut să o vadă sau să vorbească cu ea și nici măcar nu au știut despre operație până când a fost anunțată, așa că i-a luat prins cu garda jos. Doar câțiva oameni știu ce se întâmplă cu adevărat, iar ei sunt foarte secretoși”, a declarat o sursă pentru revista Us Weekly.

În plus, de-a lungul timpului au existat speculații că prințesa suferă de tulburări alimentare. Pe fondul recuperării sale îndelungate după operația abdominală, unii internauți au presupus că prințesa de Wales lipsește de la angajamentele publice din cauza luptei sale cu bulimia.

În octombrie 2023, un utilizator X (fostul Twitter), a distribuit o postare care sugera că Kate se luptă cu bulimia, susținând că de acceea are mereu bandaje pe mâini.

Persoanele care suferă de bulimie pot dezvolta semnul lui Russell, un simptom fizic caracterizat prin vânătăi, calusuri sau cicatrici la nivelul degetelor de la mâini, din cauza vărsăturilor autoprovocate, conform The List.

Is Kate Middleton battling bulimia? ????

She's been seen again with bandages on her fingers! ???? On October 4th she was fine; on October 5th, not so much. This clearly isn't another "trampoline mishap" but something much more serious! ????#KateMiddleton #PrincessofWales #RoyalFamily pic.twitter.com/c8U080l2ko