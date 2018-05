Morgan Freeman: ”Sunt devastat că 80 de ani ai mei riscă să fie distruşi într-o clipită”

Getty

Actorul Morgan Freeman a răspuns acuzaţiilor de hărţuire sexuală formulate de opt femei printr-o scrisoare în care afirmă că nu a creat niciodată un mediu de lucru nesigur şi că este „devastat” că viaţa lui riscă să fie distrusă într-o clipită.

Prin agentul lui, Stan Rosenfield, actorul a spus: „Sunt devastat că 80 de ani ai mei riscă să fie distruşi într-o clipită, de articolele apărute joi în presă. Toate victimele agresiunilor şi hărţuirilor merită să fie auzite. Şi noi trebuie să le ascultăm. Dar nu este corect să compari incidente îngrozitoare de agresiune sexuală cu umor sau complimente deplasate”.

El a continuat: „Recunosc că sunt o persoană care simte nevoia să încerce să facă femeile - şi bărbaţii - să se simtă apreciaţi şi confortabil în preajma mea. Astfel, deseori încerc să glumesc şi să complimentez femeile - ceea ce am crezut că este un mod amuzant”.

„Este clar că nu mereu am găsit modul pe care îl intenţionam şi din acest motiv m-am scuzat joi şi voi continua să o fac oricui aş fi putut supăra, chiar dacă neintenţionat”, a transmis actorul, conform CBS News, scrie news.ro.

În final, Freeman a dorit să clarifice: „Nu am creat un medii de lucru nesigure. Nu am agresat femei. Nu am oferit locuri de muncă sau avansare în schimbul favorurilor sexuale. Orice sugestie că aş fi făcut aşa este complet falsă”.

CNN a dezvăluit joi acuzaţiile mai multor femei la adresa lui Morgan Freeman - hărţuire sexuală şi comportament indecent. El a negat, în aceaşi zi, spunând că „oricine mă cunoaşte sau a lucrat cu mine ştie că nu sunt o persoană care ar jigni intenţionat sau care ar face cu bună ştiinţă pe cineva să se simtă stânjenit”.

Actorul a cerut să fie iertat de oricine s-a simţit nerespectat sau inconfortabil, aceasta nefiind intenţia sa.

