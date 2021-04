Moment fascinant la ”Românii au talent”. Toți au rămas mască: ”Este fantastic. Sunt uluit”

Ediția de vineri a sezonului 11 ”Românii au talent” a fost marcată de un moment fascinant, în premieră pe scena talentelor de la Pro TV.

Doi artiști, Mauricio Cougat Desole și Natalia Lopez, originari din Argentina, stabiliți în Spania, respectiv Franța, au oferit un spectacol greu de uitat!

Cei doi s-au cunoscut la un teatru, în Barcelona, și au pregătit un moment pe care Florin Călinescu l-a apreciat și despre care a spus că este ”un obiect artistic de valoare”.

Nu numai mișcările celor doi artiști au impresionat juriul și publicul, ci și costumele.

Natalia a purtat o rochie de mireasă realizată din celofan, iar el a purtat o mască din același material. Mai mult decât atât, accesoriul de pe fața bărbatului a fost conectat la o frânghie care îl ajuta să se ridice la plafon.

Pro TV

Mauricio a dezvoltat singur această tehnică și, pentru el, este o metodă de a comunica cu publicul. Spune că este inspirat de Iisus Hristos și de grația divină.

Smiley: ”Mie mi s-a părut spectaculos momentul vostru. Nu am văzut niciodată așa ceva. Și dacă stai să te uiți cât de simplu e alcătuit. Doi oameni talentați, niște celofan și o sfoară agățată, dar, vezi, creativitatea nu are margini și nu are limite. Ceea ce ne-ați prezentat voi în seara asta este fantastic. Cumva, fiecare etapă a numărului vostru a fost ca o fotografie, o înlănțuire de fotografii, care la final au alcătuit un sentiment, pe care nici măcar nu pot să-l descriu. Sunt uluit de ceea ce am văzut, felicitări.”

Andra: ”Un film în trei minute, cât a durat. Ne-ați ținut cu sufletul la gură, ba mai mult, uimirea mea a fost cum ai rezistat cu celofanul ăla pe gură. Eu nu suport masca asta pe care trebuie să o purtăm când mergem la piață. Faptul că tu ai depus un efort să faci ceea ce ai făcut mi s-a părut extraordinar. Este magnific!”

Alexandra Dinu: „A fost un moment foarte original. M-am bucurat să-l văd pe scena asta. Foarte mult talent, foarte multă simbolistică în actul vostru.”

Emisiunea ”Românii au talent” a fost lider absolut de audiență!

Emisiunea Românii au talent a fost lider absolut de audiență.

Show-ul a înregistrat 11.6 puncte de rating și 27.4% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 9.9 puncte de rating și 23.3% share.

La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 20:28 – 23:03, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 10.9 puncte de audiență și 29.2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 8.9 puncte de rating și 23.9% share.

Peste 2.1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit show-ul, iar în minutul de maximă audiență de la 21:12 aproape 2.7 milioane de români se uitau la emisiune.

Famous by D-strict, Georgeta Ionescu, Diana Gîrlea, Alessandro Dănescu, CS Torpi, George Jimblaru, Trupa High Hui, Andreea Boanță, Sorin Bivolaru, Elena Istrate și Mauricio Cougat Desole și Natalia Lopez sunt cei care au trăiat bucuria calificării în următoarea etapă.

Peste doar două zile, de la 20:30, spectacolul revine!

Concurenții sunt tot mai deciși să arate că sezonul #unusiunu este cel în care vor deveni cunoscuți și vor demonstra că au ceea ce le trebuie pentru a fi pe scenă!