Miley Cyrus, sărutată cu forța de un bărbat, în Barcelona. VIDEO

Într-un filmuleţ postat pe Twitter duminică se poate vedea cum un bărbat o trage pe artistă de păr, îşi pune braţul în jurul gâtului acesteia şi o trage spre el, sărutând-o forţat. Miley a reacţionat însă rapid, întorcându-şi capul în cealaltă direcţie.

Ulterior, Hemsworth, aflat la doar câţiva paşi în faţa soţiei sale, pentru a-i face loc prin mulţime, şi-a pus un braţ protector în jurul umerilor acesteia şi a condus-o spre un SUV.

Cântăreaţa, în vârstă de 26 de ani, se afla la Barcelona pentru a cânta la Primavera Sound Festival.

This CAN stop and it WILL stop. Miley Cyrus was grabbed by a man while leaving her hotel with Liam Hemsworth.https://t.co/EdcIH6rSRs pic.twitter.com/hKzQQ5CP1k