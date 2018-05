Mihaela Rădulescu, 4 ani de relație cu Felix Baumgartner: ”Nu suntem un cuplu normal, dar îmi place”

Paris..again, soon. #haveagoodday @therealfelixbaumgartner #rocknrolllove #instapic #life #keepitsexy #keepitfit #keepitstylish #mihaelaradulescu #felixbaumgartner #love is #superpower #couplegoals #insta

A post shared by Mihaela R. Schwartzenberg (@mihaelaradulescuschwartzenberg) on Apr 2, 2018 at 8:12am PDT