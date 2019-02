Mesaj plin de venin după moartea lui Karl Lagerfeld: "Mă bucur că cineva a spus-o"

Actrița Jameela Jamil, din serialul de pe Netflix “The Good Place”, a scris pe Twitter un mesaj plin de venin la adresa defunctului designer, făcând notă discordantă cu cei care i-au omagiat viața și cariera.

"Mă bucur că cineva a spus-o. Chiar dacă este poate prea devreme. Un misogin fără milă, care ura femeile grase, nu ar trebui să fie prezentat peste tot pe Internet ca un sfânt care a plecat prea repede dintre noi. Talentat, desigur, dar nu o persoană foarte bună.", a scrie actrița pe Twitter, potrivit The Sun.

I’m glad somebody said it. Even if it is a little soon. A ruthless, fat-phobic misogynist shouldn’t be posted all over the internet as a saint gone-too-soon. Talented for sure, but not the best person. https://t.co/RK3Q9HilpP