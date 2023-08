Meghan Markle și-a sărbătorit ziua de naștere într-o rochie de 240 de dolari. Cum a fost îmbrăcată ducesa de Sussex | FOTO

Ducii de Sussex au fost fotografiați în timp ce plecau din restaurantul cu specific italian Tre Lune.

Meghan, care a împlinit 42 de ani vineri, a purtat o rochie mulată, fără bretele, în dungi alb-negru, care a costat 240 de dolari, și o pereche de sandale fără toc, negre. Iar Harry a fost îmbrăcat într-o cămașă de in albastră și o pereche de pantaloni albi.

Guess #MeghanAndHarryAreLiars Are not spending her birthday at home with her family, Meghan Turns 42 - wears Sephora bag dress to dinner with Harry pic.twitter.com/u6Hfrw2PXZ