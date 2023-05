Meghan Markle, apariție spectaculoasă la New York. Cum a fost surprinsă alături de prințul Harry și mama sa | FOTO

Meghan Markle a atras toate privirile la premiile Woman of Vision din New York. Ducesa de Sussex a fost însoțită de prințul Harry și de mama sa, Doria Ragland.

Meghan Markle a primit cea mai înaltă recunoaștere din partea fundației Ms., cea care organizează gala Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress and Power. Oranizația Ms. a descries-o pe Meghan ca fiind o ”feministă, un apărător de marcă al drepturilor femeilor și al egalității de gen și cetățean model”.

Ducesa de Sussex a îmbrăcat o rochie aurie fără bretele, care i-a pus în evidență silueta, iar tinuța a accesorizat-o cu o pereche de sandale aurii, un clutch auriu și bijuterii. Meghan Markle a ales să poarte un machiaj natural și o coafură elegantă, simplă.

Tinuța purtată de ea ar valora peste 11.600 de dolari, potrivit Daily Mail.

Prince Harry and Meghan Markle arrive at the Women of Vision Awards carpet. pic.twitter.com/4I00fhsaag — Entertainment Tonight (@etnow) May 16, 2023

Prințul Harry a ales să poarte un costum simplu, negru, o cămasă albă și o cravată albastră, iar mama lui Meghan a îmbrăcat o ținută complet neagră: o rochie cu mâneci lungi și pantofi cu toc, un clutch și mai multe bijuterii prețioase.

Alături de Meghan, la gală au mai fost celebrate și alte personalități cu profil activist, printre care LaTosha Brown, inițiatoare a mișcării Black Lives Matter și alți ”lideri incredibili cărora dorim să le recunoaștem meritele și munca neîncetata depusă în folosul egalității rasiale și de gen, atât in SUA cât și la nivel global”, anunță organizația.

Meghan Markle este recunoscută pentru activitatea ei îndelungată de susținere a drepturilor femeilor, ca personalitate umanitară.

Gala de la New York în care Ducesa de Sussex a primixt onorurile a avut loc la doar 10 zile de la ceremonia de încoronare a Regelui Charles III, de la Londra, la care Meghan și Harry nu au luat parte, deși au fost invitați.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , Dată publicare: 17-05-2023 10:05