Meghan Markle și-a celebrat ziua de naștere la nunta unui prieten de familie. Ce i-a urat Regina Elisabeta

Ea și-a celebrat, însă, ziua de naștere participând la nunta lui Charlie van Straubenzee, prietenul din copilărie al ducelui de Sussex.

De ziua ei, fosta actriță a mers la Biserica Sfânta Maria din Surrey, pentru a participa la nunta prietenului din copilărie al prințului Harry. Charlie van Straubenzee s-a căsătorit cu Daisy Jenks în prezența cuplului regal și a altor apropiați, printre care nepoata Prințesei Diana, Lady Celia McCorquodale.

Meghan a apărut la eveniment într-o rochie de 328 de dolari realizată de Club Monaco, o pălărie și o pereche de pantofi Aquazarra, informează The Cut.

Anul trecut, când Meghan Markle a împlinit 36 de ani, Prințul Harry i-a făcut o surpriză și a dus-o într-o vacanță în Botswna.

Pentru Regina Elisabeta a Marii Britanii, ziua de 4 august este una specială, întrucât și mama acesteia s-a născut în aceeași zi, în 1900, scrie Express.co.uk.

Cu acest prilej, pe pagina de Twitter a Reginei Elisabeta și Prințului Phillip a fost postată o fotografie în care ducesa și actualul monarh al Regatului Unit apar zâmbitoare, la un eveniment.

Happy Birthday to HRH The Duchess of Sussex! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/qId94pYuNo