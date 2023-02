Mani Neumann, ”Violonistul Diavolului”, începe un turneu în România cu Trio Farfarello: ”Eu vin în România și în concedii”

Trio Farfarello înseamnă în primul rând vioară, blockflöte, chitări acustice pe 6 şi 12 corzi, percuţie & bass.

Mani Neumann (vioară, blockflöte) şi Ulli Brand (chitară), membrii fondatori ai trupei Farfarello, au reuşit ca în 40 de ani de activitate să obţină recunoaştere europeană şi internaţională.

Prin muzica lor, ”farfarello” creează un sunet arhaic, brut, eliberat de clişee, fiind o combinaţie de folclor est–european şi influenţe contemporane: muzică tradiţională, jazz, rock şi muzică clasică.

Din 1982 şi până acum, Farfarello a lansat 18 albume, 4 dvd-uri şi a participat la peste 3.500 de concerte în toată lumea.

Mani Neumann şi Ulli Brand au adus pe scenă, în diferite formule muzicale (trio, quartet şi chiar orchestre simfonice), nume mari ale genului precum celebri toboşari Mike Barsimanto, Herb Quick, şi Chris Thompson (Manfred Mann’s Earth Band).

Mani Neumann, un muzician german iubit în România

Mani Neumann, un muzician născut în Germania, este un nume foarte apreciat și respectat în România, fiind cunoscut pentru colaborarea sa cu formația Phoenix.

De altfel, în 2007, el a fost decorat de președintele Traian Băsescu cu Meritul cultural în grad de Cavaler, alături de alți membri ai formației Phoenix.

Iar, în 16 februarie, el pleacă în turneu cu Trio Farfarello, prima oprire fiind la Oradea, urmată de Arad, Cluj, Timișoara, Reșița, petroșani, Sibiu, Brașov, Sighișoara, Târgoviște, Ploiești, Buzău și București.

Noul album, ”Kronung”, a fost conceput într-o perioadă foarte grea

Noul album al formației Trio Farfarello se numește ”Kronung” și a fost compus și înregistrat într-o perioadă extrem de dificilă pentru toată lumea, în timpul pandemiei de Covid-19.

Mani Neumann spune că a fost ”exact anul în care farfarello împlinea 40 de ani”.

”În pandemie a fost o catastrofă pentru toată lumea. Acest album este exact rezultatul ideii despre care îți vorbeam mai devreme: loialitatea. Dacă atunci când vin vremuri grele nu ai oameni loiali în jurul tău, nu ai cum să supraviețuiești. Pandemia a însemnat vremuri foarte grele – nu puteam să cântăm, nu puteam să obținem venituri, nu puteam să facem nimic. În acel moment, a venit producătorul nostru și a spus: „Ok, e timpul să faceți un album. Eu plătesc tot!”. Da. Asta înseamnă loialitatea – nu numai a colegilor din formație. Noi nu ne gândisem neapărat la această variantă, dar ne-am retras în Spania și am făcut acest album. Poți să îl numești noroc, dar mai degrabă este rezultatul unor comportamente și relații profesionale care au însemnat ceva, timp de 40 de ani.

A fost exact anul în care farfarello împlinea 40 de ani. Noi aveam în plan un turneu cu vreo 130 de concerte – s-au anulat toate – și un film aniversar, care să ne spună povestea... Am făcut filmul, până la urmă, a devenit o cronică a unor artiști care încearcă să se descurce în pandemie, cu toate că planul inițial a fost cu totul altul. Și am făcut și acest album. Acum avem șansa să îl și cântăm!” - spune ”Violonistul Diavolului”, potrivit unui comunicat de presă transmis Știrilor Pro TV.

Lui Mani Neumann i se spune ”Violonistul Diavolului”, pentru că stilul interpretării sale este spectaculos, este unic. Însă, ce anume este diferit în felul în care cântă el?

Mani Neumann: ”De la Paganini încoace, toți violoniștii care se mișcă un pic mai mult sunt numiți „Violonistul Diavolului”... Nu e un nume care să îmi placă foarte mult, pentru că nu mă regăsesc în asta. Acest nume a plecat de la presă, de fapt. Deși – că tot veni vorba – povestea farfarello vine din cartea lui Giacomo Leopardi, „Mici opere morale”. Farfarello e un personaj, este un demon, de fapt, care îi explică lui Malambruno de ce nici măcar un demon nu te poate face fericit, dacă nu descoperi și nu vindeci niște lucruri în tine însuți... Povestea este foarte frumoasă, merită citită. Este despre acest obicei al oamenilor, de a căuta fericirea în altă parte, și despre cum nu asta e soluția. Este doar un simbol, însă.

Există câțiva violoniști celebri în lume, care m-au studiat... Unii au încercat să copieze anumite lucruri, dar eu cred că nu funcționează așa. Acești oameni sunt instrumentiști extraordinari, doar că sunt altfel. Fiecare artist, atunci când își dorește să facă artă, este unic. Am mai spus-o: în asta poți fi mereu cel mai bun – în a fi tu însuți! Așa cum ești tu: cu stilul tău, cu interpretarea ta, cu ceea ce poți face tu cu instrumentul.

Mie îmi place foarte mult Jean Luc Ponty, de exemplu. Când eram tânăr și studiam, mă fascina, îl consider genial! L-am și cunoscut – chiar în România! – și a fost o experiență foarte frumoasă pentru mine. Deci, diferența stă în stil. Fiecare instrumentist are (sau ar trebui să aibă) stilul său. Acest stil e o combinație de foarte multe lucruri... Eu am o imagine clară, a lucrurilor pe care vreau să le exprim, și am o anumită energie care îmi aparține... Asta e tot!”

Mani Neumann: ”Cunosc România, pentru că o iubesc!”

Muzicianul german iubește foarte mult România, după 25 de ani în care a cântat prin toate orașele, și spune că vine în țara noastră nu doar în calitate de artist, ci și ...ca să-și petreacă timpul liber, în concedii.

”Nu este primul turneu în România, dar este prima dată când vin aici cu planuri pe termen lung. E simplu: cunosc România mai bine decât o cunosc unii români, pentru că o iubesc! Am avut 25 de ani în care am tot făcut concerte și vizite în România, cu farfarello și mai ales cu Phoenix.

Poate acesta a fost catalizatorul, dar eu mi-am construit propria imagine despre România... Nu mi-a plăcut doar pentru că am venit aici, inițial, ca membru Phoenix (deci în conjuncturi privilegiate, să le spunem), ci pentru că mi-au plăcut oamenii. Eu vin dintr-o țară mai rece, iar România este altfel... Mi-am făcut prieteni aici, am întâlnit deschidere și căldură, am prieteni români care mă vizitează în Germania... Eu vin în România și în concedii, nu numai să cânt – am deja locuri pe care le iubesc și unde mă simt acasă. Ulli vine în fiecare an la Vama Veche sau în Maramureș și Bucovina, eu merg și la mare, dar am descoperit și niște comunități extraordinare de artiști – și în orașe, și în zone rurale, unde simt că aș putea trăi.

Știu că nu este totul perfect nici în România, dar eu spun tot timpul că România are un viitor! Cum am spus, este o chestiune de feeling. Poate că oamenii care sunt obișnuiți cu acest feeling nu îl mai observă, dar pentru mine înseamnă mult! Deschiderea, bucuria, libertatea... Este o libertate de a fi, de a te exprima, pe care în societatea germană o întâlnesc tot mai puțin. Deci România este... doar altfel, pur și simplu altfel!” - mai spune Mani Neumann, conform sursei citate.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a formației Farfarello.

