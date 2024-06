Magia muzicii este la tine acasă! Concertul Coldplay din São Paulo este disponibil pe VOYO

Turneul „A Head Full of Dreams” al trupei Coldplay a avut loc în 2017. Trupa a cântat în fața a peste cinci milioane de fani de pe cinci continente.

Printre piesele interpretate se numără „A Head Full of Dreams”, „Adventure of a Lifetime”, „Hymn for the Weekend”, „Up & Up” și „Everglow”, precum și hituri din discografia lor anterioară Ghost Stories, Mylo Xyloto și A Rush of Blood to the Head, printre care „Yellow”, „The Scientist”, „Paradise”, „Clocks”, „Charlie Brown”, „In My Place”, „Fix You” și „Viva La Vida”.

Coldplay, pentru prima oară în România

Coldplay, una dintre cele mai cunoscute trupe de rock, va susține un turneu în Europa iar România este printre țările în care concertează. Va fi prima dată când rockerii de la Coldplay cântă în țara noastră.

Coldplay a postat pe pagina oficială de Instagram un mesaj în care anunță turneul. Potrivit mesajului postat alături de un filmuleț în care apar steagurile țărilor în care vor cânta, trupa va ajunge în Grecia, România, Ungaria, Franța, Italia, Germania, Finlanda, Austria și Irlanda.

Trupa va cânta în țara noastră în zilele de 12 și 13 iunie, la Arena Națională.Cele două concerte de la Bucureşti, organizate de Emagic, au bătut toate recordurile, marcând cel mai rapid sell-out pentru un spectacol de stadion din istoria muzicii live din România.





Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: