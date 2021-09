Machine Gun Kelly şi Conor McGregor au avut o altercaţie pe covorul roşu, la gala MTV Video Music Awards

Machine Gun Kelly a fost implicat, înaintea galei, într-o altercaţie cu Conor McGregor, campion UFC. Aparent, a fost nevoie ca cei doi să fie ţinuţi separat.

„McConor era gata să împartă pumni”, a spus un martor, potrivit People. Totul a început când pugilistul a vrut să facă o fotografie cu MGK, însă echipa artistului a refuzat.

Au urmat gesturi prin care el şi-a arătat nemulţumirea şi, potrivit Page Six, McConor a aruncat o băutură pe MGK.

Ulterior, McGregor i-a spus unui reporter că nu s-a întâmplat nimic, pentru că el se luptă doar cu „luptători adevărați” și că a auzit de muzician doar pentru că este iubitul lui Megan Fox.

„Nu s-a întâmplat nimic. Nu știu, a apărut și nu știu, nu îl cunosc. Nu s-a întâmplat nimic cu mine, mă lupt doar cu luptători adevărați, nu cu rapperi „vanilla boy”. Nici nu îl cunosc, nu știu nimic despre el, doar că este iubitul lui Megan Fox”, a spus luptătorul pentru Entertainment Tonight, conform Daily Mail.

Conor McGregory throws a punch at Machine Gun Kelly on the red carpet at the #VMAs. pic.twitter.com/AohsDnpHqt