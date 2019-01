Stan și Bran revin în lumina reflectoarelor într-un nou film

Cel mai cunoscut duo comic al tuturor timpurilor, Stan și Bran, cum sunt cunoscuți la noi, revine în lumina reflectoarelor.

De data aceasta, sunt personajele principale ale filmului "Stan&Olie", care urmărește povestea "reală, dar nespusă" a turneului lor de retragere. Filmul are vineri premiera mondială. Din păcate, însă, nu se știe deocamdată dacă și când va ajunge și pe marile ecrane de la noi.

Legendele de la Hollywood, Stan Laurel și Oliver Hardy, au sosit în Marea Britanie vineri și au pornit într-un turneu în întreaga țară. Se așteaptă ca un nou film cu noi doi să prindă contur.

Filmul explorează turneul din 1953 din Marea Britanie și Europa, un capitol mai puțin cunoscut din vieţile legendarilor comici. Extraordinara lor carieră era aproape de apus, mai ales ca sănătatea precară a lui Oliver Hardy provoca îngrijorare. Totuşi, vestiţii comici au plecat în acest turneu peste Atlantic, care avea să fie "cântecul lor de lebădă".

Steve Coogan: "Intimidant, dar irezistibil. Ar fi fost stupid dacă încercam doar să recreem gagurile lor, a fost mult mai util pentru acest film să încercăm o examinare a ceea ce au reprezentat ei".

John C. Reilly joacă rolul lui Oliver Hardy, adică Bran.

John C. Reilly: "Sunt bine-cunoscuți și mult-iubiți. Aceasta e povestea relației dintre ei, am încercat să descoperim cum era fiecare în parte și cum a fost să lucreze împreună. Pentru că oamenii îi iubeau atât de mult, erau atât de încântați de filmele lor, am încercat să ne folosim de această iubire pentru a-i atrage și pe spectatorii de azi, să se simtă ca și când ar intra în rol".

Regizorul John Baird: "Comedia e o afacere serioasă. Așa că a fost un noroc imens să avem aceste două extraordinare genii, le vedeți lângă mine, care interpretează rolurile altor genii. Ne-au ajutat enorm, pentru că ei înșiși sunt niște comici fantastici".

Din distribuţie face parte şi Shirley Henderson, în rolul lui Lucille, devotata soţie a lui Oliver Hardy.