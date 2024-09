Linkin Park se relansează, cu o nouă solistă și primul album de la sinuciderea liderului său, Chester Bennington, în 2017

Trupa californiană a susţinut joi un concert transmis în direct, în streaming, pe site-ul său şi reţelele sociale.

Linkin Park a lansat, de asemenea, un prim single, "The emptiness machine", preluat de pe următorul album de studio, "From Zero", care va ieşi pe piaţă la 15 noiembrie.

Pe această piesă, alternanţa dintre sonorităţile de chitară furioase şi calme reflectă semnătura grupului, care oscilează între rock şi metal şi capătă o nouă valenţă, odată cu vocea lui Emily Armstrong, cunoscută din grupul hard rock Dead Sara.

Linkin Park nu a mai înregistrat niciun album după sinuciderea liderului său, Chester Bennington, în 2017

Activ de la sfârşitul anilor '90, înainte de a exploda în 2003 cu albumul "Meteora" - cu hiturile "Numb" şi "Breaking the habit" - Linkin Park nu a mai înregistrat un album de studio de şapte ani, de la moartea solistului său Chester Bennington, la vârsta de 41 de ani, în iulie 2017.

Formaţia are planificat un turneu internaţional, cu şase concerte, între 16 septembrie şi 11 noiembrie.

