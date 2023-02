Linkin Park lansează un cântec neștiut până acum cu solistul Chester Bennington, la șase ani de la moartea acestuia VIDEO

Cântecul, intitulat „Lost”, este prezentat cu ocazia a 20 de ani de la lansarea discului „Meteora”. Formaţia a distribuit pe reţelele de socializare un fragment, potrivit News.

Linkin Park a avut o pauză din 27 octombrie 2017, după concertul tribut „Linkin Park and Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington”. Mike Shinoda, co-fondatorul grupului, a negat, în aprilie, o reformare.

„Nu sunt planificate turnee, nici melodii noi, nici albume în lucru”, a spus el pe Twitch.

Grupul a declarat că nu vrea să-şi înlocuiască solistul.

Chester Bennington s-a sinucis prin spânzurare pe 20 iulie 2017. Se lupta cu alcoolul şi drogurile şi a dezvăluit în trecut că se gândise deja la sinucidere, după ce a fost abuzat sexual de un bărbat în copilărie.

Era cunoscut pentru melodiile sale precum „Numb”, „In the End” şi „Faint”. Albumul Linkin Park, „Meteora”, s-a vândut în peste 10 milioane de copii în întreaga lume şi este considerat unul dintre cele mai bune albume de muzică alternativă din istorie.

