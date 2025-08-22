Lil Nas X, arestat după o altercație cu poliția. Se plimba în chiloți pe stradă și și-a pus un con rutier pe cap | VIDEO

Rapperul american Lil Nas X, recompensat cu Grammy, a fost arestat joi dimineaţă după o altercaţie cu poliţia, a anunţat un purtător de cuvânt al Departamentului de poliţie din Los Angeles, potrivit Reuters.

Prezumata altercaţie s-a petrecut după ce rapperul, cunoscut pentru hitul ''Old Town Road'', a fost văzut plimbându-se în lenjerie prin cartierul Studio City, California, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Din imaginile prezentate de TMZ, Lil Nas X, care umbla în chiloți și cu cizme de cowboy albe și-a pus la un moment pe cap și un con rutier.

Lil Nas X a fost transportat la spital pentru a fi tratat în urma unei posibile supradoze, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Lil Nas X, primul artist care a recunoscut public oficial că este gay

Potrivit datelor poliţiei, rapperul a fost arestat la ora 6:10 a.m. şi a fost ţinut în arestul din Van Nuys, California, joi după-amiază.

Lil Nas X, pe numele său real Montero Lamar Hill, este primul artist care a recunoscut public că este gay şi care a fost premiat de Country Music Association pentru melodia sa ''Old Town Road''. Melodia i-a adus de asemenea două trofee Grammy.

