Lil Nas X, arestat după o altercație cu poliția. Se plimba în chiloți pe stradă și și-a pus un con rutier pe cap | VIDEO

Stiri Mondene
22-08-2025 | 11:57
lil nas x
IMAGO

Rapperul american Lil Nas X, recompensat cu Grammy, a fost arestat joi dimineaţă după o altercaţie cu poliţia, a anunţat un purtător de cuvânt al Departamentului de poliţie din Los Angeles, potrivit Reuters.

autor
Cristian Anton

Prezumata altercaţie s-a petrecut după ce rapperul, cunoscut pentru hitul ''Old Town Road'', a fost văzut plimbându-se în lenjerie prin cartierul Studio City, California, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Din imaginile prezentate de TMZ, Lil Nas X, care umbla în chiloți și cu cizme de cowboy albe și-a pus la un moment pe cap și un con rutier.

Lil Nas X a fost transportat la spital pentru a fi tratat în urma unei posibile supradoze, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Citește și
Lil Nas X
Celebrul rapper Lil Nas X a anunțat că suferă de o paralizie bruscă parțială a feței: ”Nici măcar nu pot să râd cum trebuie”

Lil Nas X, primul artist care a recunoscut public oficial că este gay

Potrivit datelor poliţiei, rapperul a fost arestat la ora 6:10 a.m. şi a fost ţinut în arestul din Van Nuys, California, joi după-amiază.

Lil Nas X, pe numele său real Montero Lamar Hill, este primul artist care a recunoscut public că este gay şi care a fost premiat de Country Music Association pentru melodia sa ''Old Town Road''. Melodia i-a adus de asemenea două trofee Grammy.

Justin Timberlake a dezvăluit că are boala Lyme. „Am fost șocat”

Sursa: Agerpres, StirilePROTV

Etichete: los angeles, strada, barbat arestat, chiloti, rapper, lil nas x,

Dată publicare: 22-08-2025 11:11

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Kanye West este interzis în Australia după ce a lansat o piesă în care îl glorifică pe Hitler. Autoritățile i-au anulat viza
Stiri Mondene
Kanye West este interzis în Australia după ce a lansat o piesă în care îl glorifică pe Hitler. Autoritățile i-au anulat viza

Australia i-a anulat viza controversatului rapper american Kanye West din cauza unui cântec al acestuia care îl glorifică pe liderul nazist Adolf Hitler, a anunţat miercuri Guvernul de la Canberra, citat de AFP.

Celebrul rapper Lil Nas X a anunțat că suferă de o paralizie bruscă parțială a feței: ”Nici măcar nu pot să râd cum trebuie”
Stiri Mondene
Celebrul rapper Lil Nas X a anunțat că suferă de o paralizie bruscă parțială a feței: ”Nici măcar nu pot să râd cum trebuie”

Rapperul și muzicianul Lil Nas X a dezvăluit că suferă de o paralizie bruscă parțială a feței.

De la Brad Pitt la Lil Nas X, mai mulți bărbați apelează la fuste | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
De la Brad Pitt la Lil Nas X, mai mulți bărbați apelează la fuste | GALERIE FOTO

Când Brad Pitt a sosit, luna trecută, la premiera noului film „Bullet Train”, ținuta lui relaxată din in a făcut titluri pretutindeni, în toate publicațiile.

Anunțul făcut de rapperul Lil Nas X prin intermediul unor poze în care apare „gravid”
Stiri Mondene
Anunțul făcut de rapperul Lil Nas X prin intermediul unor poze în care apare „gravid”

Rapperul Lil Nas X, cunoscut pentru hitul „Old Town Road”, și-a anunțat lansarea noului său album, Montero, printr-o ședință foto neobișnuită.

Milionar la 20 de ani, în doar 1 an. Povestea fabuloasă a tânărului
Stiri Mondene
Milionar la 20 de ani, în doar 1 an. Povestea fabuloasă a tânărului

Cântecul "Old Town Road", interpretat de rapperul Lil Nas X, a stabilit în mod oficial un nou record de longevitate în fruntea vânzărilor de discuri din Statele Unite, cu 17 săptămâni petrecute pe prima poziţie în acest clasament.

Recomandări
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o "capcană" în care preşedintele rus Vladimir Putin "vrea să cădem".

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală
Stiri Politice
Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală

Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliţie au discutat de două ori despre organizarea alegerilor din Capitală şi că, în principiu, au convenit ca acestea să aibă loc în luna noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12