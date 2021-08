Lauren, fiica celebrului rapper Fetty Wap, a murit la vârsta de doar 4 ani

Potrivit TMZ, mama lui Lauren, Turquoise Miami, a confirmat vestea tragică în weekend, pe Instagram, cu un videoclip cu Lauren zâmbind în timp ce se distra într-o piscină.

Deocamdată nu se cunoaște cauza morții.

Turquoise Miami: ”Aceasta este uimitoarea, frumoasa, amuzanta, vibranta, iubitoarea, talentata, inteligenta și dura prințesă Aquarius. Dacă vedeți această postare derulând sau pur și simplu spuneți „te iubesc LAUREN”, pentru că se spune că sufletele ne pot simți dragostea #RIP. ”

În timp ce cânta la Rolling Loud, weekendul trecut, la Miami ... Fetty și-a dedicat set-ul lui Lauren.

El a scris pe Instagram Story: „Lolo daddy, acest rah *** este pentru tine baby girl”, urmat de un emoji de fluture, porumbel și inimă.

Fetty Wap turnt up the Rolling Loud stage for his daughter Lauren Maxwell pic.twitter.com/qHTp86uuQt